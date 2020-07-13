Türkiye'de ilk olacak! Avrupa'nın en büyük çevre projesi, Trakya'da hayat buluyor

Trakya'da kirliliği ile gündeme gelen Ergene Nehri'nin su kalitesini iyileştirecek, rengini doğal haline dönüştürecek ve bölgenin çehresini değiştirecek Ergene Havzası Koruma Eylem Planı hızla ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın, Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden olduğunu belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamada bulunduğumuz ve kararlılıkla sürdürmekte olduğumuz Ergene Havzası Eylem Planı'nın tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçirmiş olacağız. Toplam 395 kilometre uzunluğunda 28 dere ıslah edildi. 500 bin dekar tarım arazisi, sel ve taşkınlardan koruma altına alındı. Taşkın erken uyarı sistemi ile tedbir alınmasını sağlayacak 11 akım ve meteoroloji gözlem istasyonu kuruldu. 12 atık su arıtma ve 3 atık su kolektör hattının yapımına başlandı. 24'ü hizmete giren 25 sulama tesisi projesi ile 1 milyon 238 bin dekar tarım alanının sulanması sağlanacak. Tüm tesisler 2045 yılı için öngörülen 1 milyon 130 bin kişilik nüfusun atık suyunu arıtacak kapasitede yapılacak" demişti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise gelecek yıl faaliyete geçecek proje ile sanayi kaynaklı atık sularının Ergene Nehri'ne değil Marmara Derin Deniz Deşarjı Projesi ile 4,5 kilometre açıktan Marmara Denizi'ne alttan verileceğini söylemişti.

PROF. DR. TECER: 1,5 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, sonlarına gelinen projenin hayata geçmesiyle bölgenin rahatlayacağını belirtti. Ergene Havzası'nın 11 bin kilometrekare ile Türkiye'nin 25 nehir havzasından biri olduğunu ve yaşayan nüfusun yaklaşık 1 milyon 500 bin kişi olduğunu belirten Tezel, havzada 2 binden fazla sanayi tesisinin bulunduğunu kaydetti. Sanayi tesislerinin yüzde 82'sinin Tekirdağ, yüzde 10'unun Kırklareli ve yüzde 8'inin Edirne'de bulunduğunu dile getiren Tezel, havzadan geçen ve Istranca Dağları'ndan doğan Ergene Nehri'nin 283 kilometre uzunluğunda olduğunu Meriç Nehri ile birleşip, Saroz Körfezi'nde Ege Denizi'ne döküldüğünü söyledi.

'ERGENE'NİN SU KALİTESİ 4'ÜNCÜ SINIF'

Prof. Dr. Tecer, Trakya'da nüfusun artmasıyla sanayileşmenin başladığını belirterek, "Bu süreçte plansız şehirleşme, yetersiz altyapı, tarımda bilinçsiz ve denetimsiz kimyasal kullanımı, belediyelerin ve endüstriyel atık suların yeterince arıtılmadan alıcı ortama deşarj edilmesi nedeniyle Ergene Havzası'nın yüzeysel ve yer altı suyu kalitesi bozulmuştur. Ergene Nehri'nin doğal debisi günlük 3 m/sn iken evsel ve endüstriyel atık sularla birlikte bu miktar yaklaşık 11 m3/sn seviyesine çıkmaktadır. Yani havzada günlük yaklaşık olarak 700 bin m3 atık su Ergene Nehri'ne deşarj edilmektedir. Bunun yaklaşık 240 bin metreküpü evsel atık suyken, 460 bin metreküpü ise sanayi atık suyudur. Bu koşullar da havzadaki su kalitesini 4'üncü sınıf, çok kirlenmiş, hiçbir amaç için kullanılamaz, su kaynağı haline gelmiştir. Başta insan sağlığı olmak üzere sanayi üretimini, tarımı olumsuz yönde etkilemektedir" dedi.