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Türkiye'de kişi başı bireysel bağış ve yardım miktarı 303 TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı raporuna göre, Türkiye'de sene içinde yapılan tüm bireysel yardım ve bağışların kişi başı toplam değeri yaklaşık 303 TL olurken, 2015 yılında yapılan araştırma bulgularına göre bu miktar 228 TL olarak belirlenmişti

Türkiye'de kişi başı bireysel bağış ve yardım miktarı 303 TL

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) raporuna göre, Türkiye'de sene içinde kişi başı bireysel bağış ve yardım miktarı 303 TL oldu.

TÜSEV yaptığı yazılı açıklamayla, "Türkiye'de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2019 Raporu"nu yayımladı.

Rapor, Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi'nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Selim Erdem Aytaç liderliğinde, Türkiye'nin 67 ilinde toplam 2 bin 502 kişinin katılımıyla hazırlandı.

Sonuçlara göre Türkiye'de sene içinde yapılan tüm bireysel yardım ve bağışların kişi başı toplam değeri yaklaşık 303 TL olurken, 2015 yılında yapılan araştırma bulgularına göre bu miktar 228 TL olarak belirlenmişti.

Aradan geçen 4 yıldaki enflasyon değeri göz önünde bulundurulduğunda bu miktarın 2019 yılındaki karşılığının 360 TL olduğu hesaplanan rapor verilerine göre, Türkiye'deki bir yılda yapılan tüm yardım ve bağışların kişi başı toplam değerinde reel anlamda bir azalma olduğu görüldü.

Türkiye'de bir yıl içinde yapılan tüm bireysel yardım ve bağışların toplamı 17,6 milyar TL olarak tahmin edilirken, açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bu tutar, 2018 Türkiye Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının yüzde 0,5'ine denk geliyor. Türkiye'de bir yılda yapılan tüm yardım ve bağışların toplam kişi başı yaklaşık değerinin 262,7 TL'si doğrudan yardım (akrabalara, komşulara, diğer kişilere, dilencilere, fitre, zekat) olarak yapılırken 40,2 TL'si sivil toplum kuruluşlarına yapılıyor. Bu miktar 2015 yılında 26,7 TL idi. Kişiler yaptıkları yardımların miktar olarak çok küçük olması ve bu yardımları düzensiz olarak yapmaları nedeniyle bir kuruluşa bağış yapmak yerine doğrudan yardım yapmayı tercih ettiklerini belirtiyorlar."

Açıklamaya göre, görüşülen kişilerin yarısından fazlası bağışının nasıl harcandığından emin olursa bağış yapacağını belirtirken, yüzde 52'si de STK'ların şeffaf olmalarını bağış yapmak için bir neden olarak değerlendiriyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, bireysel bağış,

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