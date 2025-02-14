Türkiye’de lüks pazar enflasyona rağmen hızla büyüyor! Dikkat çeken veriler ortaya çıktı: ‘Fiyatlar artar diye korkuyorlar’

MYNET ÖZEL | Güzellik sektöründe yapılan geniş çaplı araştırmada ortaya ıkan verilere göre, büyük bir satış pazarına sahip 'güzellik' sektörü 2024’te 158 milyar TL’ye ulaştı. Her geçen gün pazara dahil olan genç nüfus, güzelliğe olan ilginin artması ve hızlı dijitalleşme gibi etmenlerle beraber ivmelenmenin 2025 yılında da yukarı göstermesi bekleniyor. Önümüzdeki 3 yıllık süreçte, pazar alanında tüketici tarafında beklenen oranlar şu şekilde:

Gençler %45 (yüzde 45)

Erkekler %30 (yüzde 30)

İleri yaş tüketiciler %20 (yüzde 20); yeni kategorilerden ve ürünlerden, artan ürün sayısı kullanımından geleceği öngörülüyor.

TÜRKİYE, AVRUPA'NIN DÖRTTE BİRİNİ TEYİT EDİYOR

Araştırmada, Avrupa güzellik pazarının büyümesine en büyük katkıyı yüzde 16 ile Türkiye’nin yapacağı belirtiliyor. Türkiye güzellik pazarında en büyük payı yüzde 24’ü ile cilt bakımı kategorisi oluşturuyor. Onu sırasıyla saç bakımı, makyaj ve hijyen, parfüm ve saç boyası takip ediyor. Türkiye’de kişi başına düşen güzellik harcaması 40 Euro ile düşük seviyelerdeyken, güzellik ürünü kullananlarda kişi başı güzellik harcaması yıllık 196 Euro seviyesine çıkıyor. Avrupa’da bu rakam 339 Euro’ya ulaşıyor.

Türkiye güzellik pazarında en büyük payı yüzde 24’ü ile cilt bakımı kategorisi oluşturuyor. Onu sırasıyla saç bakımı, makyaj ve hijyen, parfüm ve saç boyası takip ediyor.

"FİYATLAR ARTAR ENDİŞESİ YAŞIYORLAR"

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen MYNET'in sorularını cevapladı. Pazar payının enflasyona oranla büyüyüp küçüldüğünü belirten Sandıkçı, ''İnsanlar büyük şeyler alamadıkça küçük mutluluklara yöneliyor. Bu da 'güzellik sektörünün' bu krizi iyi değerlendirmesine sebep oluyor. İnsanların, fiyatlar artar endişesiyle ihtiyaçlarını ertelememeleri söz konusu.''

LÜKSE BAKIŞ AÇISI: 'BİR TANE ALAYIM AMA DOĞRU ALAYIM'

Sinem Sandıkçı Gökçen tüketicinin lüks tüketime olan anlayışını da aktardı. Gökçen, "Tüketicinin beklentisinden çok tercihi değişti. Bir üründe pek çok şeyi aynı anda alabilmek istiyorlar. Paranın karşılığını veren ürünler tercih edilmeye başlandı. Ancak lüks, enflasyondan çok bağımsız bir şekilde büyüyen bir pazar. Artık lüks markalar daha görünür oldu. Turistler, Türkiye'deki insanların yurtdışına çok seyayat edemeyişi ve Türkiye ile yurtdışı arasındaki fiyat farkının kapanıyor olması lüks pazarı büyüten en önemli faktörlerden bir tanesi. Bunun yanında genç nüfusunda bu pazara etkisi büyük. Bizler cebimizdeki harçlıkla ürün alırdık, para arttıkça daha iyisine geçerdik, kendi işimize girdiğimizde belki ilk lüks markamızı satın alırdık. Ancak şimdi genç nüfusta bir tane alayım ama doğru alayım diyor."

Lüks ürün kullanımları özel günlerde artıyor. Bu günlerde lüks ürünler özel anları taçlandırmanın ve kusursuz bir görünüm elde etmenin en iyi yolu olarak görülüyor.