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Türkiye’de perakendeciler Coronavirus için ne yapmalı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2020 12:23 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Covid-19 (Coronavirus) can kayıplarıyla birlikte dünya ekonomisini de küçültüyor. Söz konusu küresel salgın özellikle perakende sektöründe büyük risk yaratıyor. Yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri kurumu REM People’a göre Türkiye’de perakendecilere önemli görevler düşüyor. Perakendeciler müşterileri sağlıklı tutarken tedarik zincirini de sağlam hale getirebilirler…

Türkiye’de perakendeciler Coronavirus için ne yapmalı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Covid-19 (Coronavirus) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken ülke ekonomileri de sallanıyor. 2020 yılında dünyada ekonomik büyümenin salgın nedeniyle yüzde 1.5’e düşmesi bekleniyor. Artan seyahat yasakları da perakende sektöründe büyümenin çok daha fazla etkileneceğini gösteriyor.

Yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People’a göre bu salgında perakendecilere önemli görevler düşüyor. REM People Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Peker, perakendecilerin dünya ve Türkiye’de iki önemli görevinin ‘müşterileri ve tedarik zincirini sağlıklı tutmak’ olduğunu söylüyor. REM People’a göre perakendede yapılması gerekenler şöyle:

Çalışanlar için sağlık eğitimi:

Çalışanlar hastalık konusunda bilinçlendirilmeli. Hasta çalışanlar iyileşene kadar evlerinde kalmaya teşvik edilmeli. Çünkü Coronavirus’te belirtiler 14 gün sonra ortaya çıkıyor.

El dezenfektanı kullanılmalı:

El dezenfektanı dağıtıcıları her mağazada kullanılabilir hale getirilmeli. Bu basit jest, bir halk sağlığı ürünüdür ve sadece perakende mağazasını gezerken müşterilerin rahat etmesine yardımcı olabilir.

Bilgilendirme tabelaları asılmalı:

Dünya Sağlık Örgütü veya Sağlık Bakanlığı gibi kuruluşlardan gelen ücretsiz malzemelerden yararlanarak bilgilendirme tabelaları asılmalı.

Tedarik zinciri çeşitlendirilmeli:

Çin merkezli tedarik zincirlerinin sonuçları, dünyanın her yerindeki işletmeler tarafından hissediliyor ve stok sorunları yaşanıyor. Perakendeciler tedarikçilerini çeşitlendirerek riski azaltarak stoklarını ve dolayısıyla satışlarını dengeleyebilir.

Online satışa yönlendirilmeli:

Virüsün yayıldığı durumlarda mağazalar tüketicilerin bir kısmını online satışa yönlendirebilir. Sanal mağazaya özel kampanyalarla tüketicilerin sorun yaşamadan alışveriş yapması sağlanır.

Mağaza içi dezenfeksiyon yapılmalı:

Mağaza içerisinde belirli aralıklarla insanların temas ettiği noktalarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılmalı. Havalandırma sistemlerinin de çalışıyor durumda olması ve düzenli bakımlarının yapılması önemli.

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koronovirüs, şirket, tedbir,

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