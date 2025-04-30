Türkiye'de toplanan toplam verginin yüzde 81'i 5 ilden! 2024 yılında en çok vergi veren 10 ili

Türkiye'de en çok vergi veren iller belli oldu. 2024 yılı verilerine göre ilk üçü İstanbul, Ankara ve Kocaeli yer aldı.

İLK 10'DA HANGİ İLLER VAR

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün sosyal medya hesabından paylaştığı listeye göre en çok vergi veren iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Bursa, Mersin, Antalya, Adana, Hatay ve Tekirdağ oldu.

İLK 5'İN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİĞİ

Aynı tabloda dikkat çeken bir veri de yer aldı. Buna göre ilk beşteki İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa'nın ödediği toplam vergiler Türkiye'de toplanan toplam vergilerin yüzde 80,7'sini oluşturdu. İlk 10'daki tüm illerin vergisi toplandığında ise Türkiye oranının yüzde 87,4'üne ulaşıldı.

DEVAMINDA HANGİ İLLER VAR

İlk 10 dışına çıkıldığında ise yine sanayi anlamında önemli illerin yer aldığı görüldü. Buna göre listenin 11. sırasında Gaziantep, 12. sırasında Konya, 13'te Manisa ve 14. şehir olarak Kayseri yer aldı.