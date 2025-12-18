FİNANS

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 350 bine yaklaştı!

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 110 artarak 348 bin 908'e yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de geçen ay trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 218 bin 442 olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türlerine göre karbon emisyonu daha az olan, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da artmasıyla son 10 yılda önemli ölçüde yükseldi.

Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISI 350 BİNE YAKLAŞTI!

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te yalnızca 565 iken, Kasım 2024'te 165 bin 898'e, geçen ay itibarıyla da 348 bin 908'e ulaştı. Kasım itibarıyla yıllık bazda artış oranı yaklaşık yüzde 110 olarak kayıtlara geçti.

Kasım sonu itibarıyla elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,02 olarak hesaplandı. Kasım 2024 itibarıyla bu oran yüzde 1,02'ydi.

TRAFİĞE KAYITLI HİBRİT OTOMOBİLLERDE ARTIŞ SÜRÜYOR!

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011'de 23 olarak kayıtlara geçti. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te de 391 bin 296 olarak hesaplandı.

Bu sayı, kasım itibarıyla 652 bin 752'ye çıktı. Bu türdeki otomobillerin toplam içindeki payı Kasım 2024 sonunda yüzde 2,3 iken, geçen ay yüzde 3,8'e yükseldi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

