Türkiye’deki EBRD yatırımları yılın ilk yarısında 1 milyar avroya yaklaştı

Bankadan yapılan açıklamada, EBRD’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin etkileriyle mücadele eden gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına hızlı ve rekor yatırımlarla cevap verdiği belirtildi.

Türkiye’deki yatırımların bu yılın ilk yarısında 1 milyar avro seviyesine yaklaştığı kaydedilen açıklamada, bankanın şirketlere borç vermeleri ve koronavirüs salgını surecindeki ticaret finansmanı faaliyetlerini desteklemeleri için Türk bankacılık sektörüne destek verdiği hatırlatıldı.

EBRD açıklamasında, bankanın mayıs ayında Denizbank için 175 milyon dolar tutarında, QNB Finansbank için ise 100 milyon avro tutarında bir finansman paketi sağladığı belirtildi.

Açıklamada, buna ilaveten EBRD’nin Yapı Kredi'ye 100 milyon dolar, Garanti BBVA'ya 55 milyon avro, Akbank'a verdiği 75 milyon dolar değerindeki kredi sağladığı kaydedildi.

EBRD’nin ayrıca “Kritik Altyapı Destek Programı” kapsamında, Enerjisa Enerji'ye 21 milyon insana elektrik arzının aksamadan sürmesi ve ağ yatırımlarının devam etmesi için 125 milyon avroluk bir finansman sağladığı belirtildi.