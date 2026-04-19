Türkiye'deki heliport sayısı 85'e yükseldi

Türkiye genelinde işletim izni verilen heliport sayısı 85'e ulaştı.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye genelinde işletme ruhsatı verilen heliport sayısı, 2002 yılında 21 iken geçen yılın sonu itibarıyla 85'e yükseldi.

Bunlardan 40'ı yükseltilmiş bina üzerine, 41'i yer seviyesinde, 4'ü gemi üzerine inşa edildi. Halen işlemi devam eden 11 heliport başvurusu bulunuyor.

Türkiye'deki heliportların çoğunluğu, küçük heliped statüsünde bulunuyor.

HELİPORTLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI

Hava taksi ulaşımı ve helikopter işletmeciliğindeki gelişmeler doğrultusunda, helikopter iniş kalkış alanı olarak kullanılan heliportların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl bazında uygun görülen yerlerde inşa edilecek heliportlar, valiliklerin koordinasyonunda il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüsler tarafından yapılıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, deprem ve diğer doğal afetlerde kurtarma, tahliye, yangın söndürme ve sağlıkla ilgili ambulans hizmetlerinde kullanılma amacı başta olmak üzere, helikopter taşımacılığının emniyetli ve standartlara uygun şekilde yapılmasını sağlıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
