Türkiye'deki uluslararası fuarlara yabancı ülke ve firmalar teşhir amacıyla katılabilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğle, yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlara katılan yabancı firmaların fuar eşyasının ithalatına ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilecek, perakende satış yapamayacak.

Fuar bitiminden sonra yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı gerçekleştirilebilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır