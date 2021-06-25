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Türkiye'den büyük başarı! İlk kez ihraç edildi

25.06.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), Pasha Balloons Üretimi AŞ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen sıcak hava balonunun, sivil havacılıkta kullanılmak üzere ilk kez ihraç edildiği bildirildi.

Türkiye'den büyük başarı! İlk kez ihraç edildi

SHGM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Nevşehir-Kapadokya Bölgesi'nde faaliyet gösteren yerli firma Pasha Balloons Üretimi AŞ ile SHGM arasında yürütülen çalışmalar sonucunda 2019'da tip sertifikası verildi.

CUMHURİYET TARİHİNDE İLK

Tip kapsamında dahil edilen sıcak hava balonları sene başında Ruanda Cumhuriyeti'ne ihracat edildi. Türkiye'de yerli ve milli olarak geliştirilen sıcak hava balonunun, sivil havacılıkta kullanılmak üzere ilk kez ihraç edilmesi, Türk sivil havacılığının diğer alanlarında olduğu gibi sıcak hava balonu üretimi alanında da yerli ve millileşme açısından büyük önem arz ediyor.

Duyuruda, ülkenin yerli ve milli üretim hamlesine katkı sağlanması dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: AA

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