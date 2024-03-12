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Türkiye'den Küba hamlesi! Anlaşma imzalandı

12.03.2024 17:43
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Türkiye ve Küba arasında "Ekonomik-Ticari İşbirliği Programı ve Yol Haritası" imzalandı. Anlaşmada 41 maddelik eylem planı bulunuyor.

Türkiye'den Küba hamlesi! Anlaşma imzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Küba arasındaki "2024-2026 Yıllarına Yönelik Ekonomik-Ticari İşbirliği Programı ve Yol Haritası"nın son detayları üzerinde anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Bolat, "Yol haritasında belirlenen 41 maddelik eylem planıyla, ticaret, yatırımlar, yasal altyapı, sanayi, teknik işbirliği, finans, ulaştırma, enerji, tarım, sağlık ve ilaç, kültür, turizm ve eğitim alanlarında ilişkilerimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldiğini aktardı.

İki ülke arasında daha önce belirlenen ve Küba Başbakanı'nın Haziran 2023'teki ziyaretiyle ivme kazanan "2024-2026 Yıllarına Yönelik Ekonomik-Ticari İşbirliği Programı ve Yol Haritası"nın son detayları üzerinde anlaşmaya vardıklarına işaret eden Bolat, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirme noktasında iki yıl içinde atılacak adımların kapsamlı şekilde ortaya konulduğu bu yol haritasının, ilişkilerimizi önemli ölçüde geliştirecek bir adım olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

KÜBA PAZARINA İLGİ ARTTI

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık yüzde 60 artarak 81 milyon dolara ulaşmasının ardından, Türk iş insanlarının Küba pazarına olan ilgisinin arttığına dikkati çekerek, "Yol haritasında belirlenen 41 maddelik eylem planıyla, ticaret, yatırımlar, yasal altyapı, sanayi, teknik işbirliği, finans, ulaştırma, enerji, tarım, sağlık ve ilaç, kültür, turizm ve eğitim alanlarında ilişkilerimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ ANLAŞMALARI İMZALANDI

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da Bolat ve Ruiz tarafından imzalanan söz konusu Program ve Yol Haritası'nın, ticari işbirliğinin derinleştirilmesine, iş ortamının geliştirilmesine, ticaret ve yatırımların artırılmasına vesile olacağı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca yine Sayın Başbakan Yardımcısının ziyareti sırasında imzalanmış olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşmaları ile birlikte ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere matuf yasal altyapı tamamlanmış olacak. Program ve Yol Haritası, kurulan sağlam yasal altyapı zemininde bundan sonra atılacak adımlara ışık tutacaktır. Önceliğimiz, eylemleri hızla hayata geçirmektir. Bu amaçla düzenli olarak süreci takip edecek ve iş dünyalarımızı Küba'da daha aktif olmaları için teşvik edecek ve destekleyeceğiz."

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Küba Türkiye
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