Türkiye'den peş peşe çok kritik hamle! Karada KAPGAN denizde ise ULAQ... Gören bir daha bakıyor!

HAVELSAN tarafından geliştirilen ve SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında ilk kez sergilenen ağır sınıf insansız kara aracı Kapgan, kısa sürede sahaya çıkacak. HAVELSAN İnsansız Hava ve Kara Araçları Proje Müdürü Veysel Ataoğlu, AA muhabirine, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının orta sınıf-2 insansız kara aracı projesi için Barkan'ı geliştirdiklerini ve yakın zamanda kullanıcıya teslim edeceklerini söyledi.

Barkan'ı geliştirirken oluşturdukları bilgi birikimiyle Kapgan'ı ortaya çıkardıklarını ifade eden Ataoğlu, Kapgan'ın farklı bölge ve coğrafyalarda kolaylıkla idame edilebileceğini belirtti.

Aracın 1,4 ton olduğunu ve 600 kilogram faydalı yük taşıyabildiğini dile getiren Ataoğlu, kullanılan silah sistemiyle hava ve kara hedeflerinin etkisiz hale getirilebileceğini vurguladı. Ataoğlu, şöyle konuştu:

"Silah sistemimizin 3 kilometre menzili, 2 kilometre etkili menzili var. Yaklaşık 800 metreden de yaklaşık 25 mm'lik zırhı delebilecek kapasitede bir silahımız. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan'da son dönemde yaşanan gelişmeler insansız araçların önemini gösterdi. Aracınızın üzerinde de ne kadar güçlü bir silahınız varsa o kadar güçlüsünüz. Biz de bunları dikkate alarak bu konsepti geliştirdik."

Aracı "dijital birlik" çalışmalarına entegre etmeyi de amaçladıklarını anlatan Ataoğlu, Kapgan'ın geliştirdikleri diğer insansız hava, kara ve deniz araçlarıyla birlikte otonom olarak görev yapabileceğini söyledi.

FARKLI GÖREVLERİ YERİNE GETİREBİLECEK

Kapgan ile ilgili çalışmalara başladıklarında özellikle Körfez bölgesinde çeşitli temaslar kurduklarını bildiren Ataoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgede ne tür ihtiyaçları olduğunu gördük. Aracımızın o bölgede rahatlıkla idame edebileceğini öngörüyoruz. Fuarda da görüşmeler yapıyoruz, yurt dışından misafirlerimiz var. İki hedefimiz var: İhracat ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak. Bunları aynı anda yapmak istiyoruz. İhracat çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Kapgan aracımızla 2 ay içerisinde hareket kabiliyeti testlerini, 2023 yılı ilk çeyreğinde atış testlerini tamamlamış olacağız. Hedefimiz 2023'ün ilk yarısında Kapgan'ı sahada test etmek. Bu noktada çalışmalarımız yoğun şekilde ilerletiyoruz. İyi bir noktadayız diyebilirim. Araçlarımızın GPS bağımsız görev yapabilmesi için de bir çalışmamız var. Yıl sonuna kadar bunu araçlarımıza uyguluyor olacağız. Araçlarımız her türlü elektronik harbe karşı da görev yapabilecek, problem halinde eve geri dönüş yapabilecek."

Veysel Ataoğlu, aracın silahlı versiyonu yanında yaralı kurtarma, mühimmat taşıma, keşif-gözetleme konfigürasyonları olacağını, üzerinde taşıyacağı dronu menzil dışına çıktığında uçurup ilave haberleşme mesafesi kabiliyeti kazanacağını bildirdi.

Ataoğlu, "HAVELSAN olarak hedefimiz, geleceğin muharebe alanı konseptine damga vurmak." dedi.

TÜRKİYE'NİN İLK SİLAHLI İNSANSIZ DENİZ ARACI "ULAQ"DA İKİNCİ ÜRETİM BAŞLADI

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı "ULAQ" serisinde Denizaltı Savunma Harbi (DSH) opsiyon görev yüklü versiyonunun üretimine Antalya'da başlandı.

ARES Tersanesi ile Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı, harp başlıklı Cirit Lazer Güdümlü Füze ve 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi ile atışlarını başarıyla tamamladı. Firmalar, rüştünü ispatlayan ULAQ serisinde ikinci botun üretimine başladı.

Savunma Sanayi Başkanlığı için yürütülen proje kapsamında ULAQ SİDA serisinin ikinci ürünü DSH opsiyon görev yüklü versiyonu, Antalya Serbest Bölgesindeki ARES Tersanesi'nde üretilecek.

YENİ ULAQ SİDA, DAHA ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK

ARES Tersanesi İnsansız Sistemler Proje Yöneticisi Onur Yıldırım, AA muhabirine, ULAQ SİDA'nın, zorlu deniz koşullarında insan hayatını riske atacak ortamlardan mürettebatı uzaklaştırmak ve riskli alanlarda daha emniyetli görevler icra edebilmek amacıyla geliştirildiğini belirtti.

Botun uzaktan kontrol edilebilir bir bot olmanın ötesinde otonom bir araç olduğunu dile getiren Yıldırım, aracın C band ve uydu üzerinden kontrol edilebildiğini ya da otonom şekilde hareket edebildiğini kaydetti.

İlk aracın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir ULAQ SİDA için üretime devam ettiklerini anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Üretimine başladığımız Denizaltı Savunma Harbi opsiyon görev yüklü versiyonu, prototip bottan teknik olarak daha üstün özelliklere sahip olacak. Üzerine koyduğumuz silah yükü daha gelişmiş olacak. Prototip olarak ürettiğimiz ULAQ, 2 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahipken yeni üretilecek ULAQ SİDA (DSH) botunda bu miktar 4,5-5 tonları bulacak. Mevcut botta güdümlü füze ya da 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilebilirken yeni üretilecek botumuz aynı anda hem liman savunma hem su üstü harbi görevlerini icra edebilecek kabiliyete sahip olacak, yani birden fazla faydalı yük aynı anda tekne üzerinde konuşlandırılabilecek. Tüm bu faydalı yüklere ek olarak yeni botun üzerinde deniz altı savunma harbine yönelik faydalı yükler de entegre edilecek."

YERLİ MOTOR KULLANILACAK

Onur Yıldırım, üretimlerde yerli ürün kullanımına büyük önem verdiklerini ve "Ne Kadar Yerliysen O Kadar Millisin" mottosuyla ürünleri dizayn ettiklerini belirtti. Bu doğrultuda her parçanın yerli olanını tedarik etmeye özen gösterdiklerini anlatan Yıldırım, "Yerli motor üretimi yapan TÜMOSAN ile teknik görüşmeleri tamamladık. Gelinen noktada yeni üretimine başlanan ULAQ' da yerli motorlar kullanılacak. ULAQ botunda yerli motor kullanacak olmanın heyecanı ile beraber bu konuda ilk olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Botun insansız savunmanın getirdiği çok sayıda avantaja sahip olacağını, personelin riskli alanlardan uzak tutulacağını dile getiren Yıldırım, botun mavi vatanda güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu her noktada kullanılabileceğini kaydetti.

Yeni ürün için çalışmalara mayısta başladıklarını aktaran proje yöneticisi Yıldırım, "12 ayda tamamlayıp, gelecek yıl mayısta testlerine başlamayı planlıyoruz. Kasım 2023'te de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edeceğiz." ifadesini kullandı. (AA)



