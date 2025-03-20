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Türkiye'den Romanya'ya tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatı

20.03.2025 11:20
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Türkiye, Romanya'ya 1 milyar 109,9 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatına imza attı.

Türkiye'den Romanya'ya tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatı

Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılan adımların sonuçları alınmaya başlandı.

İki ülke arasında özellikle enerji ve inşaat alanında yapılan işbirlikleri de Romanya'nın Türkiye'nin ihracatındaki yerini ortaya koyuyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye, Romanya'ya 1 milyar 109,9 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatına imza attı.

Türkiye'nin Romanya'ya ihracatı yılın 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

Romanya, ocak-şubat döneminde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 9. ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ülkeler 3 milyar 69,5 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 72,6 milyon dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar 9 milyon dolarla ABD, 1 milyar 997,8 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 709,7 milyon dolarla Irak, 1 milyar 544,9 milyon dolarla İspanya, 1 milyar 498,8 milyon dolarla Fransa, 1 milyar 464,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olarak sıralandı.

KİMYA SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Romanya'ya 2 aylık dönemde en fazla ihracatı 257 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü 213,1 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 172,6 milyon dolarla çelik, 73,6 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 66,9 milyon dolarla yaş meyve ve sebze sektörleri izledi.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 14 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 318,7 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 357 bin dolarla fındık ve mamulleri, 505,9 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 3 milyon 981,7 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller oldu.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN İHRACATI 53,7 MİLYON DOLAR ARTTI

Ocak-şubat döneminde Romanya'ya değer bazında ihracat artışını en fazla 53,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 12 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 5,1 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 4,1 milyon dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri, 2,6 milyon dolarla iklimlendirme sanayii takip etti.

Ülkeye, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 18,3 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayii 40,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Romanya'ya bu dönemde İstanbul'dan 486,8 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 156,4 milyon dolarlık, Bursa'dan 135,8 milyon dolarlık, Hatay'dan 50,1 milyon dolarlık, İzmir'den 37,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Türk İşadamları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Türkiye ve Romanya arasındaki dış ticaretin çok hızlı bir şekilde arttığını belirtti.

2015 yılı sonu itibarıyla 3,5 milyar doları ihracat, 2,1 milyar doları ithalat olmak üzere Türkiye'nin söz konusu ülke ile toplam 5,6 milyar dolar düzeyinde ikili ticaret hacminin olduğunu ifade eden Tandoğan, bu rakamın 2024 yılı sonu itibarıyla yüzde 110 artışla 11,8 milyar dolara ulaştığını aktardı.

"ROMANYA TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR İHRACAT PAZARI OLDU"

Tandoğan, söz konusu dokuz yıllık dönemde Türkiye'den Romanya'ya yapılan ihracatın çok hızlı bir artış ile 3,5 milyar dolardan 7,8 milyar dolara ulaştığını ve dolar bazında yüzde 120'nin üzerinde artarak hedefin de üzerinde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dış ticaretteki ve ihracattaki artışın yanında Romanya Türkiye'nin önemli bir ihracat pazarı oldu. Daha önemlisi Türkiye'nin dış ticarette fazla verdiği ülkelerden birisi. Bu da ülkemiz açısından önemli. Yapılan başarılı çalışmalar bu sonuca ulaşılmasında çok önemli rol oynadı. Büyükelçimiz bu konuda çok başarili çalışmalar yapıyor, ticaret müşavirlerimiz, TİAD Romanya Türk İş Adamları Derneği ve diğer kurumlarımız büyükelçimizin liderliğinde ve koordinasyonunda Türkiye ve Romanya arasındaki dış ticaretin daha da artması için seferber olmuş durumdayız. Türkiye Romanya dış ticareti ve Türkiye'nin Romanya'ya ihracatı artarak devam edecek."

Türkiye'den Romanya'ya otomotiv endüstrisi ürünleri, demir çelik ağırlıklı inşaat demiri, çeşitli plastik ürünler, elektrikli makina ve cihazlar ile çeşitli inşaat malzemelerinin ihraç edildiğini vurgulayan Tandoğan, şöyle devam etti:

"Burada dikkat çekmemiz gereken bir nokta, Romanya Ford 4-5 yıl önce Türkiye Ford Otosan (Koç Grubu) tarafından satın alındı. Bu satın almadan sonra Türkiye'den bazı otomotiv yan sanayi fabrikaları Romanya'da fabrika kurdular ve var olan Türk otomotiv yan sanayi fabrikalarına ciddi sayıda yenileri eklendi. Martur, Beyçelik, Coşkunöz, Opsan, Farplas, Bimed, Nobel Oto, Formflex gibi çok sayıda otomotiv yan sanayi üreticisi Romanya'da üretim yapıyor dolayısıyla bu firmaların faaliyeti Türkiye' den Romanya'ya ham madde ya da yarı mamul olarak otomotiv yan sanayi ürün ihracatını hızlı bir şekilde artırdı."

Diğer önemli bir gelişmenin ise Türk altyapı müteahhitlerinin Romanya'da son 4-5 yılda ciddi ihaleler alması olduğunu söyleyen Tandoğan, "Türk altyapı müteahhitlerinin Romanya'da aldığı ihale tutarı 13 milyar avroyu geçti ve Romanya'nın sektör için Rusya'dan sonra ikinci büyük pazar oldu. Türk müteahhitlerinin ülkede aldığı ihaleler nedeniyle inşaat demiri ve inşaat malzemelerinin Türkiye'den Romanya'ya ihracatı da hız kazandı." ifadelerini kullandı.

Tandoğan, ayrıca Türk ürünlerinin her geçen gün Romanya'da daha çok tanındığını ve bilinirliğin arttığını bunun da ihracatı artıran faktörlerden biri olarak dikkati çektiğini kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Romanya İhracat
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