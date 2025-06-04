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Türkiye'den Şam'a düzenli uçak seferleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Suriye'nin başkenti Şam'a uçak seferlerine başlayacağını bildirdi.

Türkiye'den Şam'a düzenli uçak seferleri başlıyor

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Şam'a yönelik uçuş planlamasına ilişkin bilgi verdi.

AJet'in Suriye'nin başkentine seferler gerçekleştireceğini belirten Uraloğlu, "16 Haziran'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk sefer yapılacak. 17 Haziran Salı günü ise Ankara Esenboğa Havalimanı ile Şam Uluslararası Havalimanı arası seferler başlayacak." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi olmak üzere haftada 4 gün Şam Uluslararası Havalimanı'na yönelik karşılıklı sefer yapılacağını aktardı.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün Şam Uluslararası Havalimanı'na karşılıklı sefer yapılacak. Temmuz ayından itibaren ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a seferlerin 7 güne çıkarılması planlanıyor." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Şam Türkiye uçak Abdulkadir Uraloğlu
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