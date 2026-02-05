FİNANS

Türkiye'den Yunan adalarına ziyaretçi akını! 1 milyon 119 bin 472 ziyaretçi

Türkiye'de geçen yıl Ege kıyılarındaki limanlardan yapılan 9 bin 277 gemi seferi ile 1 milyon 119 bin 472 yolcu, Yunan adalarına seyahat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl Bodrum, Çeşme, Marmaris, Ayvalık, Kuşadası, Fethiye, Kaş, Dikili ve İzmir limanlarından Yunanistan'ın Ege kıyılarındaki adalarına gelen ve giden gemiler, toplam 18 bin 680 sefer yaptı. Bu seferlerde gelen ve giden yolcu sayısı, 2 milyon 253 bin 513 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den yapılan 9 bin 277 gemi seferi ile 1 milyon 119 bin 472 yolcu İstanköy, Sakız, Rodos, Sisam, Midilli, Meis, İleryoz ve Batnoz adalarına seyahat yaptı.

Türkiye'den Yunan adalarına giden yolcu sayısı 2024'te 1 milyon 153 bin 727, 2023'te 804 bin 776, 2022'de 416 bin 85 olarak kayıtlara geçti. Yunan adalarına seyahatlerde yolcu sayısı en fazla ağustosta gerçekleşti. Temmuzda 233 bin 44, ağustosta 280 bin 693, eylülde 188 bin 515 yolcu Türkiye'den Yunan adalarına gitti.

İLK SIRADA İSTANKÖY YER ALDI!

Yunan adalarına seyahat tercihinde ilk sırada İstanköy yer aldı. Bodrum'dan 347 bin 302 turist İstanköy'ü gezdi. İstanköy'ün ardından Yunan adalarını gezen Türk turistlerin tercihi, Sakız Adası oldu. Sakız Adası'na Çeşme'den 192 bin 333 yolcu, Rodos'a ise Marmaris'ten 167 bin 888, Fethiye'den 52 bin 981 yolcu gitti. Midilli'ye Ayvalık'tan 127 bin 963, Dikili'den 13 bin 537, İzmir'den 3 bin 554 turist gitti. Sisam'ı Kuşadası'ndan 118 bin 871, Çeşme'den 30 bin 414 yolcu gezdi. Kaş'tan Meis Adası'na 43 bin 291, Bodrum'dan İleryoz Adası'na 18 bin 550, Kuşadası'ndan Batnoz Adası'na 2 bin 788 yolcu gitti.
Kaynak: DHA

