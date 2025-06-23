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Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi! Bakan Ersoy: "Gücümüzü bir kez daha tescil ettik"

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UN Tourism) yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi’ne göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle, dünyada en çok turist çeken ülkeler sıralamasında İtalya'yı geçerek 5. sıradan 4. sıraya yükseldi. Türkiye 2024 yılını toplamda 62.3 milyon ziyaretçiyle kapatmış oldu.

Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi! Bakan Ersoy: "Gücümüzü bir kez daha tescil ettik"
Recep Demircan

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre turizm liginde ilk 5 ülke, Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve İtalya oldu.

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Konuya ilişkin açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizmdeki istikrarlı yükselişini şu sözlerle değerlendirdi:

2024 YILINDA TOPLAM 62.3 MİLYON ZİYARETÇİ

“Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün verileriyle, Türkiye’nin dünya turizmindeki yeri daha da güçlenmiş oldu. 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle beşincilikten dördüncülüğe yükselerek bu alandaki başarımızı bir kez daha tescilledik. 2024 yılında toplam ziyaretçi sayımız ise 62.3 milyon kişi oldu."

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Bakan Ersoy, bu başarının ardında uzun vadeli stratejik bir vizyonun bulunduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

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“Tarihi mirasımızı, kültürel zenginliğimizi ve doğal güzelliklerimizi dünyaya en doğru şekilde tanıtmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Güçlü altyapımız, sürdürülebilir turizm politikalarımız ve dört mevsime yayılan ürün çeşitliliğimizle Türkiye artık sadece izlenen değil, örnek alınan bir turizm ülkesi konumundadır.”

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UN Tourism raporu, Türkiye’nin sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de turizmdeki liderliğini pekiştirdiğini ortaya koyuyor.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Mehmet Nuri Ersoy Turizm
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