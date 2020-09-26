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Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 daraldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Korona krizinin etkisiyle, TÜİK verilerine göre Türkiye'de ekonomi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı.

Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 daraldı

Sanayi sektöründe de aynı dönemde yüzde 16,5 azalma gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi Nisan-Haziran aylarını kapsayan dönemde yüzde 9,9 daraldı. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 azaldı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım yüzde 4,0; bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11,0; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27,8; gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,7 arttı.

Sanayi sektörü yüzde 16,5 daraldı

TÜİK'in verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde sanayi yüzde 16,5 daraldı. TÜİK'İn açıkalmasına göre, inşaat sektörü yüzde 2,7; hizmetler yüzde 25,0; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16,5; kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ve diğer hizmet faaliyetleri de yüzde 18,0 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 azaldı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2020 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 041 milyar 643 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 153 milyar 180 milyon olarak gerçekleşti.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8 azaldı

Devletin nihai tüketim harcamaları, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,8 azaldı. Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları yüzde 8,6; gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 6,1 azaldı.

İşgücü ödemeleri ise 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 artarken net işletme artığı/karma gelir yüzde 2,4 azaldı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36,7 iken bu oran 2020 yılında yüzde 36,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,0'dan yüzde 43,9'a düştü.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe


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