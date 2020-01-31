Türkiye Finans'tan Elazığ'daki müşterilerine destek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, ikametgahı Elazığ olan ve diğer illerde oturup işlemlerini Elazığ’da gerçekleştiren tüm bireysel, esnaf ve küçük işletme sahibi müşterilerinin talep etmeleri durumunda finansman ödemelerini 3 ay, kredi kartı ödemelerinde ise isteğe bağlı olmaksızın son ödeme tarihini 6 Nisan’a kadar erteleme imkanı sunuyor.

Türkiye Finans açıklamasına göre, banka, Elazığ depreminin ardından müşterilerine destek olmak amacıyla harekete geçti.

Banka, adresi Elazığ olan ve diğer illerde oturup işlemlerini Elazığ’da gerçekleştiren tüm bireysel, esnaf ve küçük işletme sahibi müşterilerinin talep etmeleri halinde finansman ödemelerini 3 ay, kredi kartı ödemelerini ise talep olmaksızın, son ödeme tarihi 6 Nisan olacak şekilde kar payı uygulamadan erteliyor.

28 Ocak itibarıyla geçerli olan bu uygulama ile depremden olumsuz etkilenen vatandaşlara, 3 ay boyunca bankacılık ödemelerinde kolaylık sunulması amaçlanıyor. Deprem desteği kapsamına giren Türkiye Finans müşterileri, kredi kartı ödemelerini 6 Nisan tarihine kadar yapamasalar dahi gecikmeye girmeyecekler ve eğer isterlerse ödemelerini bu tarihten önce yapabilecekler. Finansman ürünleri için de erteleme süresi boyunca aylık taksit tutarlarına kar payı eklenmeyecek.

Öte yandan, Türkiye Finans, Elazığ ve Harput şubeleri ile Elazığ’daki vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

