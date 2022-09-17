Türkiye genelinde dikkat çeken tablo! Gemi, yat, milyonluk araçlar, büyükbaş hayvanlar....

Türkiye’de icra dosyası sayısı 25 milyonu aşarken icradan satılanlar arasında büyükbaş hayvanlar, çiftlikler, fabrikalar yer alıyor. Türkiye genelinde, 2200 tarım arazisi, 1863 konut, 450 işyeri, 214 apartman, 22 çiftlik, 7 turistik tesis olmak üzere 5 binin üzerinde gayrimenkul ile 232 vasıta, 25 farklı kollarda fabrika ve tesislerin makine ve cihazları icradan satışta. Ayrıca, hisse senetlerinin yanı sıra kurumlara ait 34 patent ve marka icra yoluyla 2 ay içerisinde satılacak.

BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR İCRA MALI OLDU

Artan girdi maliyetlerinden dolayı borcunu ödeyemeyenler arasında tarım en çok etkilenen sektörlerden biri. Borcunu ödeyemeyen hayvan üreticilerinin malları tek tek haczediliyor. Bu hacizlerden biri Balıkesir’de yaşandı. Alacaklı kurum ve kişiler iki ayrı üreticinin 97 adet Holstein ve Simental özel tür büyükbaş hayvanını haczetti. Balıkesir 3. İcra Dairesi alacağı tahsis etmek için haczettiği 97 adet büyükbaş hayvanı ihale usulü ile satışa çıkardı. Haczedilen hayvanlar için toplam 1 milyon 150 bin lira isteniyor. Hayvanların ihalesi 18 Ekim’de gerçekleşecek. İkinci bir hayvan ihalesi ise Lüleburgaz 1. İcra Dairesi’nden geldi. Yine altı adet sığır icra yolu ile satışa çıkarıldı. Sığırların 500 bin TL’ye satılması planlanıyor.

MARKA VE PATENTLER DE SATILIĞA ÇIKARILDI

Diyarbakır’da doğal taş işleme fabrikası da icradan satılanlar arasında. Halen aktif olarak çalışabilen, içerisinde makinelerin de bulunduğu 900 bin metrekare alana sahip fabrikanın muhammen bedeli 2 milyon lira. İcradan satılan mal, gayrimenkul ve makinelerin yanı sıra borçlarını ödeyemeyen büyük firmaların marka ve patentleri de satılığa çıkarıldı. İstanbul, Afyonkarahisar ve Kocaeli’nde bulunan firmalara ait 75 patent ve markanın bulunduğu satış ilanında değer 19 milyon lirayı buluyor.

MİLYONLUK ARAÇLAR, GEMİLER, OTELLER DE İCRADA

İcra yoluyla satılan 232 aracın içerisinde milyonluk lüks markalarının olması dikkat çekerken 20 milyon değerinde yedi adet gemi, yat ve tekne bulunuyor. İcradan satılan otel ve turistik tesis sayısı ise 9. Bunların satış değeri milyonlarca lirayı buluyor. Ülke genelinde icradan satılanlar arasında sadece tarım arazileri, konutlar, işyerleri ve fabrikalar değil büyükbaş hayvanlar ve çiftlikler de bulunuyor. (Cumhuriyet)



