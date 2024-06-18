Türkiye, hava sahası yoğunluğunda Avrupa'da ilk üçte

Türkiye, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Performans İnceleme Biriminin 15 Haziran'daki ölçümlerine göre 5 bin 573 uçuşa seyrüsefer hizmeti verdi.

Bu rakamla Türkiye, teşkilata üye 41 ülke arasında hava sahası en yoğun 3'üncü ülke oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tüm ulaşım modlarına olduğu gibi hava yollarına da yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin dünyada ve Avrupa'da söz sahibi ülke konumuna geldiğini ifade etti.

"TÜRKİYE'DEKİ HAVA YOLU TRAFİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Yatırımlar sonucunda Türkiye'nin havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yaz döneminin başlamasıyla havalimanlarımızdaki hava trafiğinde önemli derecede yoğunluklar yaşanıyor. Türkiye'deki hava yolu trafiği her geçen gün artıyor. 15 Haziran'da ülkemizdeki havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı 4 bin 227'e ulaşarak 2023'ün aynı gününde kayıtlara geçen 3 bin 587 rakamına oranla yüzde 17,8 arttı. Ülkemiz hava trafik sayılarının her geçen gün artarak, Avrupa çapında zirveye çıkacağımıza olan inancımız tamdır."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





