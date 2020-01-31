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Türkiye hem fındık üretiminde hem de ihracatında bir numara

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor.Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye’de 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından üretiliyor.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor.
Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye’de 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından üretiliyor. Türkiye geçen yıl, son 10 yılın en yüksek üretim rakamı olan 776 bin 46 ton fındık üretimi gerçekleştirdi. Türkiye’nin fındıkta yeterlilik derecesi ise yüzde 501.

Son 4 ayda 1,2 milyar dolarlık fındık ihraç edildi
Dünya fındık ticaretinin yaklaşık 70’ini elinde bulunduran Türkiye, son 4 dört ayda (1 Eylül 2019-5 Ocak 2020) bir önceki yılın aynı dönemine göre, fındık ihracatını 673 milyon dolardan 1,2 milyar dolara çıkardı. Böylece 4 aylık süreçte, bir önceki döneme göre 442 milyon dolarlık daha fazla ihracat yapılmış oldu.
Fındık ihracatı başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gerçekleştiriliyor. İhracatın 75-80’i AB ülkelerine yapılıyor. En fazla fındık ihraç edilen ülkeler ise Almanya, İtalya ve Fransa.
İhraç edilen ürünün yüzde 56’si iç fındık, yüzde 25’i dilimlenmiş, kıyılmış, yüzde 19’si ise kavrulmuş, ağartılmış olarak yapıldı.

Fındık üreticilerine 7,8 milyar liralık destek
Türkiye’nin stratejik ürünlerinden biri olan fındık üretimine Tarım ve Orman Bakanlığı da destek sağlıyor. Bakanlık son 10 yılda, alan bazlı gelir desteği kapsamında fındık üreticilerine 7,8 milyar liralık destek ödemesi gerçekleştirdi.

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