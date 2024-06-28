Türkiye için beklenen 'gri liste' kararı geldi: Dolar, Euro, borsa... Piyasalar böyle etkilendi!

Son dakika haberi... Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle 2021 yılında aldığı gri listeden çıkardı. Son dakika gelişmesinin ardından dolar, Euro ve borsa nasıl etkilendi?

DOLAR GERİLEDİ

Güne 32,96 TL seviyesinden başlayan dolar kuru kritik karar sonrası 32,77 TL'ye kadar geri çekildi. Dolar kuru şu anda 32,84 TL seviyelerinde hareket ediyor.

Euro kuru da aynı saatlerde 35,21 TL seviyelerinde.

BORSA İSTANBUL'DA DALGALANMA

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle başlarken karar sonrası 10.733 puandan 10.808 puana kadar yükseldi.







