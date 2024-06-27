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Türkiye için en kritik gün! 2021'den sonra beklenen adım geliyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.06.2024 09:32
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Türkiye'nin, mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden gri listeden çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar yarın belli olacak. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 3 yılda bir açıkladığı listeyi güncelleyecek. Kritik toplantıya Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılması bekleniyor.

Türkiye için en kritik gün! 2021'den sonra beklenen adım geliyor

Tüm gözler Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağına karar verecek olan FATF toplantısına çevrildi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de 28 Haziran'daki ilgili toplantıya katılmak için Singapur'a gitmesi bekleniyor.

2021’DE GRİ LİSTEYE ALINMIŞTI

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.

STANDARTLARIN HEMEN HEPSİ SAĞLANDI

Türkiye 40 standardının 39'u ile uyumlu. FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret etmişti.

Ekonomi yönetimi Türkiye'nin ay sonunda gri listeden çıkmasını beklediğini, aksi bir kararın ise siyasi olacağını söylüyor.

GRİ VE KARA LİSTEDEKİ DİĞER ÜLKELER

Şu anda FATF’nin gri listesinde Türkiye’nin yanı sıra şu ülkeler yer alıyor: Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Jamaika, Kenya, Mali, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Vietnam ve Yemen.

FATF’nin bir de 'Kara liste'si var. FATF kara listeleri, kara para aklama ve terör rejimlerinin karşı finansmanında yetersiz görülen ülkeleri bu listeye alıyor. Yüksek riskli olarak tanımlanan bu listede şu anda üç ülke bulunuyor: İran, Kuzey Kore ve Myanmar.


Express


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