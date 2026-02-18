FİNANS

Türkiye için önemli adım! Sanayi haritası değişiyor: 13 ilde düğmeye basıldı

Türkiye'nin sanayi haritasını kökten değiştirecek Mega Endüstri Bölgeleri Master Planı devreye girdi. 13 ilde toplam 59 bin hektarlık alanda 16 yeni üretim bölgesi kurulacak. Mevcut organize sanayi bölgelerinden 16 kat daha büyük olacak projeyle üretimin Anadolu’ya yayılması hedefleniyor. Sanayi bölgesinin yoğunlukta olduğu Marmara Bölgesi'nden kaydırılması planlanıyor.

Cansu Çamcı

Türkiye’nin sanayi yapılanmasında köklü değişiklik öngören Mega Endüstri Bölgeleri Master Planı yürürlüğe girdi. 16 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan plan doğrultusunda, 13 ilde toplam 59 bin hektarlık alan üzerinde 16 yeni mega endüstri bölgesi için hazırlıklar başladı. Yeni bölgelerin, mevcut organize sanayi bölgelerine kıyasla 16 kat daha büyük ölçekli olması planlanıyor.

SANAYİ MARMARA'DAN ANADOLU'YA KAYDIRILACAK

Anadolu’nun iç kesimlerinden Karadeniz ve Akdeniz’e uzanan hat üzerinde konumlandırılacak mega endüstri bölgeleriyle Türkiye’nin üretim merkezlerinin yeniden şekillendirilmesi amaçlanıyor.

CNN Türk’te konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, planın özellikle İstanbul ve Körfez hattındaki deprem riskine karşı alternatif üretim alanları oluşturma hedefi taşıdığını belirtti. Bayram, İstanbul ve çevresinde yaşanabilecek olası bir afet durumunda sanayi üretiminin kesintiye uğramaması için yeni merkezlerin devreye alınmasının planlandığını ifade etti. Planlamada İç Anadolu aksı ile Samsun-Mersin hattının öne çıktığını dile getirdi.

Türkiye için önemli adım! Sanayi haritası değişiyor: 13 ilde düğmeye basıldı 1

MEVCUT FABRİKALAR TAŞINMAYACAK

Master plan, Mehmet Fatih Kacır tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Düzenlemenin mevcut fabrikaların taşınmasından ziyade yeni yatırımların Anadolu şehirlerine yönlendirilmesini hedeflediği belirtiliyor.

Bayram ayrıca Türkiye’nin lojistik projelerine de dikkat çekti. Zengezur Koridoru üzerinden Türkiye’ye giriş yapacak yük taşımacılığının organize sanayi bölgeleri aracılığıyla Avrupa’ya aktarılabileceğini belirten Bayram, Kalkınma Yolu Projesi’nin de Irak üzerinden Türkiye’ye ulaşarak Marmara hattı üzerinden Avrupa bağlantısı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye için önemli adım! Sanayi haritası değişiyor: 13 ilde düğmeye basıldı 2

13 FARKLI ŞEHRE DAĞITILACAK

Öte yandan Marmara Bölgesi’ndeki sanayi yoğunluğunun kademeli olarak azalmasının, üretim yükünün 13 farklı şehre dağılmasıyla dengelenmesi öngörülüyor. Bayram, büyük ölçekli yeni fabrikaların İstanbul, Körfez ve Ege hattında kurulmasının planlanmadığını, yatırımların daha çok İç Anadolu’ya kayacağını söyledi.

Ankara’daki konut fiyat artışlarına da değinen Bayram, bu yıl başkentteki artış oranının İstanbul’u geride bıraktığını belirterek, yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle nüfus hareketlerinde yön değişimi yaşandığını ve İç Anadolu’ya doğru bir eğilim oluştuğunu kaydetti.

