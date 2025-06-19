Türkiye ile AB ortak oluyor! 'Aday ülke olarak erişebilecek' 800 milyon Euroluk kaynak ayrılmıştı 'Minnettarız'

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Türkiye Delegasyonu’nun basın gezisi kapsamında Avrupa Komisyonu’nda bir araya geldi. Kallas, buradaki açıklamalarında savunma sanayisi ile ilgili açıklamada bulundu. Kallas, savunma sanayisi için 800 milyon Euroluk kaynak ayırdıklarını ifade ederek şu sözleri kulllandı:

"Avrupa ülkeleri şimdiye kadar savunma sanayi ihtiyacının Yüzde 60'ını ABD’den karşılamış. Kendi savunma sanayimizi geliştirmemiz lazım"

TÜRKİYE'DE PROJELER DE YER ALACAK

Ukrayna-Rusya savaşını hatırlatarak, kendi savunma sanayi sistemlerini güçlendirmeleri gerektiğini ifade eden Kallas, "Ortak ülkelerden alımlar ve ortak projeler yapılacak. Türkiye de aday üye olarak bu ortaklardan biri. Bu Birleşik Krallık (UK) için de geçerli. Ortak alımlara beraber girebileceğiz" dedi.

"İSTİKRAR KURMAK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin ortak alımlara nasıl katılacağı sorusuna da yanıt veren Kallas, şu cümleleri kurdu:



“Türkiye aday ülke olarak erişebilecek. AB ile ortak projelere girebileceksiniz. Savunma ve güvenlik paktını imzalayanlar da bu projeden yararlanacak. Biz AB olarak öngörülebilir bir ortağız. Bizimle işbirliği yapmak isteyen ortaklarımızla istikrar kurmak istiyoruz”

"ENDİŞE VERİCİ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olmasına değinen Kallas, demokrasi ve insan hakları konusunda gerileme olduğunu belirtti ve bundan endişilendiklerinin altını çizdi.

Doğru yönde bir ilerlem görmediklerini ifade eden Kallas, demokrasi alanındaki gelişmelere yönelik sorulara şu şekilde yanıt verdi:



“Türkiye bir aday ülke. İnsan hakları konusunda çok beklentimiz var. Demokrasi alanında, insan hakları konusunda gerileme söz konusu. Bu bizi çok endişelendiriyor. Bunu dile getirdik. Ankara’da Dışişleri Bakanı ile görüştüğümüzde konuştum. TBMM Başkanı’na bunları anlattım”

"ARABULUCU OLMAK İSTİYORUZ"

Son olarak İran-İsrail savaşına da değinen Kallas, nükleer tesislere düzenlenen saldırıların endişe verici olduğunu kaydederek, arabulucuk yapmak istediklerini kaydetti.

Belirlenen tarihler öncesinde ya İran’a yaptırım başlatacaklarını ya da başka şeylerin devreye gireceğini belirtti. Türkiye’nin bu konudaki rolüne ilişkin Kallas, “İstanbul’da birçok toplantı düzenlendi. Bu anlamda herkes Türkiye’ye minnettar” diye konuştu.

Kaynak: Ekonomim