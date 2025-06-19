FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye ile AB ortak oluyor! 'Aday ülke olarak erişebilecek' 800 milyon Euroluk kaynak ayrılmıştı 'Minnettarız'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Avrupa Birliği'nin savunma sanayisi projeleri hakkında açıklamada bulundu. Kallas, projelere ve ortak alımlara Türkiye'nin de dahil edileceğini ifade etti ve, "Türkiye aday ülke olarak erişebilecek" dedi.

Türkiye ile AB ortak oluyor! 'Aday ülke olarak erişebilecek' 800 milyon Euroluk kaynak ayrılmıştı 'Minnettarız'
Ezgi Sivritepe

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Türkiye Delegasyonu’nun basın gezisi kapsamında Avrupa Komisyonu’nda bir araya geldi. Kallas, buradaki açıklamalarında savunma sanayisi ile ilgili açıklamada bulundu. Kallas, savunma sanayisi için 800 milyon Euroluk kaynak ayırdıklarını ifade ederek şu sözleri kulllandı:

"Avrupa ülkeleri şimdiye kadar savunma sanayi ihtiyacının Yüzde 60'ını ABD’den karşılamış. Kendi savunma sanayimizi geliştirmemiz lazım"

ECB

TÜRKİYE'DE PROJELER DE YER ALACAK

Ukrayna-Rusya savaşını hatırlatarak, kendi savunma sanayi sistemlerini güçlendirmeleri gerektiğini ifade eden Kallas, "Ortak ülkelerden alımlar ve ortak projeler yapılacak. Türkiye de aday üye olarak bu ortaklardan biri. Bu Birleşik Krallık (UK) için de geçerli. Ortak alımlara beraber girebileceğiz" dedi.

iStock-638343844

"İSTİKRAR KURMAK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin ortak alımlara nasıl katılacağı sorusuna da yanıt veren Kallas, şu cümleleri kurdu:

“Türkiye aday ülke olarak erişebilecek. AB ile ortak projelere girebileceksiniz. Savunma ve güvenlik paktını imzalayanlar da bu projeden yararlanacak. Biz AB olarak öngörülebilir bir ortağız. Bizimle işbirliği yapmak isteyen ortaklarımızla istikrar kurmak istiyoruz”

whatsapp-image-2025-06-19-at-15-dldt

"ENDİŞE VERİCİ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olmasına değinen Kallas, demokrasi ve insan hakları konusunda gerileme olduğunu belirtti ve bundan endişilendiklerinin altını çizdi.

iStock-1574661757

Doğru yönde bir ilerlem görmediklerini ifade eden Kallas, demokrasi alanındaki gelişmelere yönelik sorulara şu şekilde yanıt verdi:

“Türkiye bir aday ülke. İnsan hakları konusunda çok beklentimiz var. Demokrasi alanında, insan hakları konusunda gerileme söz konusu. Bu bizi çok endişelendiriyor. Bunu dile getirdik. Ankara’da Dışişleri Bakanı ile görüştüğümüzde konuştum. TBMM Başkanı’na bunları anlattım”

AA-20250616-38297508-38297504-ISRAIL_IRAN_DEVLET_TELEVIZYONU_BINASINI_VURDU

"ARABULUCU OLMAK İSTİYORUZ"

Son olarak İran-İsrail savaşına da değinen Kallas, nükleer tesislere düzenlenen saldırıların endişe verici olduğunu kaydederek, arabulucuk yapmak istediklerini kaydetti.

Belirlenen tarihler öncesinde ya İran’a yaptırım başlatacaklarını ya da başka şeylerin devreye gireceğini belirtti. Türkiye’nin bu konudaki rolüne ilişkin Kallas, “İstanbul’da birçok toplantı düzenlendi. Bu anlamda herkes Türkiye’ye minnettar” diye konuştu.
Kaynak: Ekonomim

Mynet Anket Sizce asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Sizce asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Evet, yapılacak
Hayır, yapılmayacak
Kararsızım
Bu anket 21 saat 33 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konut satışlarında mayısta çifte rekor kırıldı! Konut satışlarında mayısta çifte rekor kırıldı!
Avrupa'nın en pahalı ülkesi...Avrupa'nın en pahalı ülkesi...
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Türkiye savaş savunma sanayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, nükleer tesisleri vurdu, Rusya'dan 'dur' çağrısı geldi

İsrail, nükleer tesisleri vurdu, Rusya'dan 'dur' çağrısı geldi

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Fenomen isim İstanbul'da estetik operasyonda öldü! İhmal iddiası...

Fenomen isim İstanbul'da estetik operasyonda öldü! İhmal iddiası...

TÜRK-İŞ kararını verdi, tarih belli oldu! İş bırakma, oturma eylemi...

TÜRK-İŞ kararını verdi, tarih belli oldu! İş bırakma, oturma eylemi...

Türkiye ile AB ortak oluyor!

Türkiye ile AB ortak oluyor!

Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı!

Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.