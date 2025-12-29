FİNANS

Türkiye ile Ermenistan'dan ortak karar! 1 Ocak 2026'da başlıyor: e-vize geliyor

Türkiye ile Ermenistan arasındaki tam normalleşme adımları kapsamında ortak bir duyuru yayınlandı. Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldı. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Türkiye ile Ermenistan arasında iki ülkenin resmi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldığını duyurdu. Bakanlık, iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamillerinin 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceğini bildirdi.

Türkiye ile Ermenistan dan ortak karar! 1 Ocak 2026 da başlıyor: e-vize geliyor 1

"TAM NORMALLEŞME" MESAJI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır. İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir. Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön şartsız olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir."

Vize Ermenistan Türkiye
