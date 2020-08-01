Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başladı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Nisan ayında tüm iç ve dış hat seferlerine ara verilmiş, virüsün kontrol altına alınmaya başlamasıyla birlikte normalleşme adımları kapsamında ilk etapta 1 Haziran’da tarifeli iç hat, 11 Haziran’da ise dış hat seferleri kademeli olarak başlamıştı. Bu kapsamda Türkiye ve Rusya arasında geçekleştirilen müzakerelerin ardından aylar sonra bugün iki ülke arasındaki tarifeli uçuşlar yeniden başladı. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, aylar sonra ilk Rusya’ya ilk tarifeli uçuşunu, TK411 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağıyla başkent Moskova’ya gerçekleştirdi.

YOLCULAR, PANDEMİ TEDBİRLERİNE UYGUN ŞEKİLDE TERMİNALE ALINDI

Saat 22.35’te gerçekleştirilecek seferler Rusya’nın başkenti Moskova’ya seyahat etmek için bilet alan yolcular, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na geldi. Yolcular, virüs tedbirlerine uygun olarak maskeli ve termal kameralardan geçerek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde terminale giriş yaptı. İlk olarak kontuarlardaki biletleme işlemlerini gerçekleştiren yolcular daha sonra pasaport kontrolünden geçerek, uçaklarını kapısına yöneldi.