FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başladı

Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.08.2020 00:34 | Son Güncelleme

Normalleşme adımları kapsamında aylar sonra Türkiye ile Rusya arasında tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı. Bu kapsamında Türk Hava Yolları, ilk seferini başkent Moskova’ya gerçekleştirdi.

Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başladı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Nisan ayında tüm iç ve dış hat seferlerine ara verilmiş, virüsün kontrol altına alınmaya başlamasıyla birlikte normalleşme adımları kapsamında ilk etapta 1 Haziran’da tarifeli iç hat, 11 Haziran’da ise dış hat seferleri kademeli olarak başlamıştı. Bu kapsamda Türkiye ve Rusya arasında geçekleştirilen müzakerelerin ardından aylar sonra bugün iki ülke arasındaki tarifeli uçuşlar yeniden başladı. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, aylar sonra ilk Rusya’ya ilk tarifeli uçuşunu, TK411 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağıyla başkent Moskova’ya gerçekleştirdi.

YOLCULAR, PANDEMİ TEDBİRLERİNE UYGUN ŞEKİLDE TERMİNALE ALINDI

Saat 22.35’te gerçekleştirilecek seferler Rusya’nın başkenti Moskova’ya seyahat etmek için bilet alan yolcular, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na geldi. Yolcular, virüs tedbirlerine uygun olarak maskeli ve termal kameralardan geçerek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde terminale giriş yaptı. İlk olarak kontuarlardaki biletleme işlemlerini gerçekleştiren yolcular daha sonra pasaport kontrolünden geçerek, uçaklarını kapısına yöneldi.

"ÜLKEME GERİ DÖNMEYİ ÇOK İSTİYORDUM, ÇOK MUTLUYUM"

İlk tarifeli seferle Moskova’ya giden yolculardan Azad Seyfuli, son altı aydır İsviçre ve Danimarka’da kaldığını ve uçuşların iptal olması nedeniyle ülkesine dönemediğini ifade ederek, İstanbul aktarmalı olarak Moskova’ya bilet bulunca çok sevindiğini belirtti. Seyfuli, "Bu kez THY’den yeni bir bilet aldım. Sanırım ülkeme dönebileceğim. Yolculardan istenen PCR testim de var. Her şeyim tamam. Ülkeme geri dönmeyi çok istiyordum çok mutluyum" diye konuştu.

"ÇOK ŞANSLIYIM THY'Yİ SEVİYORUM"

Transit olarak Londra’dan İstanbul’a gelen yolculardan Julia Harding ise Moskova’ya gitmek için bilet bulmakta çok zorlandığını ifade etti. Daha önce aldığı iki biletin iptal olduğunu belirten Harding, "Dün, sadece THY’den bilet bulabildim. Bu benim için çok harikaydı. Çok şanslıyım THY’yi seviyorum" dedi.
Uçağa biniş esnasında Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri görevlileri tarafından pasaport ve vizeleri kontrol edilen yolcuların tedbir amaçlı ateşleri de ölçüldü. THY’nin tarifeli uçağı, 50 yolcusuyla Moskova’ya gitmek üzere saat 22.35’te havalandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşklarını ilan ettiler! Aşklarını ilan ettiler!
İstanbul'da ücretsiz vapur izdihamı!İstanbul'da ücretsiz vapur izdihamı!
Ne zaman altın alınır? Altın fiyatları yükselecek mi?Ne zaman altın alınır? Altın fiyatları yükselecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

31 Temmuz 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

31 Temmuz 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Turizmcinin yüzü güldü! Bu yıl ilk

Turizmcinin yüzü güldü! Bu yıl ilk

Otomobile ÖTV indirimi gelir mi?

Otomobile ÖTV indirimi gelir mi?

İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!

İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!

Altının yükselişi bayramda da devam ediyor!

Altının yükselişi bayramda da devam ediyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da ücretsiz vapur izdihamı!

İstanbul'da ücretsiz vapur izdihamı!

Almanya'da enflasyon sıfırın altına düştü

Almanya'da enflasyon sıfırın altına düştü

Turizmcinin yüzü güldü! Doluluk bu yıl ilk kez yüzde 100'e ulaştı

Turizmcinin yüzü güldü! Bu yıl ilk

2020 yılı otomobilde KDV ve ÖTV indirimi geldi mi? Bakan Albayrak açıkladı!

Otomobile ÖTV indirimi gelir mi?

Devlette unutulan paralar neler, nasıl geri alınabilir? SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır?

Milyonlarca kişi parasını devlette unuttu!

İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu nasıl doldurulur? Ev hanımları için İŞKUR evde paketleme işi nasıl yapılır?

İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.