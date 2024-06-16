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Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.06.2024 15:40
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Arslan, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı’nda iki ülke için ortaya koyduğu 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacağımıza canı gönülden inanıyoruz." dedi. Arslan, "Sırbistan’da 1000 Türk firmamız yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlıyor" bilgisini paylaştı.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yaptığı açıklamada,Türkiye'nin Sırbistan ile ticaretinde net ihracatçı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2017 yılında 1 milyar dolar barajını aştığını, 2022 yılında ise 2,3 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ifade etti.

Geçen yıl dış ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 5,3’lük düşüş yaşayarak 2,2 milyar dolar olduğunu anımsatan Arslan, "Nisan 2023 ile Mart 2024 döneminde Türkiye’nin Sırbistan’a ihracatı 1.560 milyon dolar olurken Türkiye’nin Sırbistan’dan ithalatı ise 726 milyon dolar oldu." diye konuştu.

Arslan, iki ülke arasında ticaret hacmini büyütmek için önemli fırsatların bulunduğunu kaydederek, "100’üncü yılını geride bırakarak ikinci yüzyılına güçlü bir adım atan Türkiye, siyasal ve ekonomik istikrarı, üretimdeki gücü, stratejik konumu ve vizyoner yatırımcılarıyla geleceğe güvenle bakıyor." ifadelerini kullandı.

Orta Vadeli Program ve 12’nci Kalkınma Planı ile ekonomik anlamda sağlam adımlar atan Türkiye'nin son dönemde yatırım çekmek ve iş ortamını geliştirmek için atılımlar yapan Sırbistan’la güçlü bir ticaret hacmi oluşturmaya hazır olduğunu belirten Arslan, şunları aktardı:

"Aynı şekilde Türkiye’nin üretimdeki gücü, genç ve nitelikli insan kaynağı, gelişmiş teknolojik altyapısı, yatırımcı dostu ticari ortamı Sırp yatırımcılar açısından yeni imkanlar sunuyor. Bu fırsatlar doğrultusunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Yüzyılı’nda, iki ülke için ortaya koyduğu 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacağımıza canı gönülden inanıyoruz."

"SIRBİSTAN’DA 1000 TÜRK FİRMAMIZ YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR"

Osman Arslan, Türkiye ve Sırbistan arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesinin sadece iki ülkenin değil, aynı zamanda bölgesel istikrarın ve refahın artmasına da katkı sağlayacağına işaret etti.

Gerek Halk Bankası'nın verdiği finansal destekler gerekse DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi'nin yürüttüğü ticari diplomasi faaliyetleriyle üzerlerine düşen görevi bu alanda gerçekleştirdiklerini aktaran Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkelerimiz açısından ticari kapasitenin geliştirilmesinin sadece Türkiye ve Sırbistan açısından değil, bölgede yaşayanların birbirleriyle entegrasyonu açısından çok stratejik ve kıymetli olduğuna inanıyorum. Buradan hareketle Türkiye ve Sırbistan özel sektör temsilcilerinin üçüncü ülkelere de örnek bir iş birliği içerisinde olmasını arzu ediyorum."

Arslan, Balkanlar ve Avrupa arasında bir kavşak görevi gören stratejik konumu ile ticaret ve transit geçiş açısından potansiyel avantajlara sahip Sırbistan'ın Avrupa pazarında önemli hedefleri olan şirketler ve yatırımcılar açısından ilgiyle takip edildiğine dikkati çekerek, "Halk Bankası olarak Sırbistan’da bulunmamızın oluşturduğu sinerji, Türkiye’den gelecek firmaların Sırbistan’da yatırım yapma iştahını artırıyor. Sırbistan’da 1000 Türk firmamız yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlıyor." dedi.

"SIRBİSTAN’DAKİ YATIRIMLARIMIZIN TOPLAM DEĞERİ SON 10 YILDA 1 MİLYON DOLARDAN 400 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ"

Osman Arslan, Sırbistan’ın özellikle bilişim ve mühendislik gibi sektörlerde iyi eğitimli ve vasıflı bir iş gücüne sahip olmasının da teknoloji ve mühendislik alanında yatırım yapmayı planlayan şirketlere önemli avantajlar sağladığını dile getirdi.

Türkiye olarak Sırbistan’daki yatırımların toplam değerinin son 10 yılda 1 milyon dolardan 400 milyon dolara yükseldiğini belirten Arslan, "Son yıllarda müteahhitlik firmalarımızın faaliyetlerinde de artış yaşanıyor. Bu alanda faaliyet gösteren firmalarımız, 57 adet proje ile yaklaşık 1 milyar dolarlık iş hacmine sahip." açıklamasını yaptı.

Arslan, TCMB verilerine göre, 2022 yılında Türkiye’nin Sırbistan’da stok yatırım tutarının 307 milyon dolar seviyesinde olurken öne çıkan yatırımların tekstil sektöründen gerçekleştiğini ifade etti. Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Otomotiv, makinalar, sağlık ve enerji sektörleri yatırımların yoğunlaştığı diğer sektörlerdir. Türk müteahhit firmalarının Belgrad-Sarajevo otoyolu başta olmak üzere inşaat yatırımlarının yanı sıra yenilenebilir enerji sektöründe de ortak proje fırsatları bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan ile Belgrad Büyükelçimiz Hami Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Sırbistan Yuvarlak Masa toplantısında da değinildiği üzere EXPO 2027’nin Sırbistan’da düzenlenecek olması Türk firmalarımız açısından da önemli bir fırsat oluşturuyor."

(AA)

Express


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