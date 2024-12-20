Türkiye ile Umman arasında imzalar atıldı! Bakan Şimşek: Yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirdik

Bakan Şimşek'in açıklamasına göre; Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında; ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptı imzalandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, "Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda anlaştık. Her iki ülkenin özel sektör temsilcileriyle yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirdiğimiz verimli görüşmeler de gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında; ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladık.



Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının… pic.twitter.com/CyDpsbyxS4 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 20, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır