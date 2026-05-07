Türkiye ITF’nin 2027 dönem başkanı seçildi!

Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkenin ulaştırma vizyonunu paylaştı.

Bakan Uraloğlu, konuşmasına Almanya'nın Leipzig kentinde araçla yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek başladı.

Türkiye'nin 1953 yılında ITF'in kurucu üyeleri arasında yer aldığını ve 2009 yılında başkanlık görevini başarıyla yürüttüğünü hatırlatan Uraloğlu, "Türkiye; Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında sadece bir transit ülke değil, bölgeleri, pazarları ve insanları birbirine bağlayan stratejik bir merkez. Bu konum, bize kıtalar arasında dayanıklı ve kesintisiz ulaştırma bağlantıları sağlama sorumluluğu yüklemektedir. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde; jeopolitik riskler, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm ulaştırma politikalarını yeniden tanımlıyor." yorumunu yaptı.

ORTA KORİDOR VE KALKINMA YOLU VURGUSU

Türkiye’nin otoyollardan yüksek hızlı demir yollarına, limanlardan lojistik merkezlere kadar devasa yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin küresel ticaret için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Dönem Başkanlığı süresince dayanıklılık ve sürdürülebilirlik ilkelerini merkeze alacağını ifade etti.

Uraloğlu, konuşmasının sonunda ITF üyeliğine kabul edilen Gana, Panama ve Peru'yu tebrik ederek tüm meslektaşlarını kasım ayında Türkiye’de gerçekleştirilecek olan COP31 ulaştırma gündemi etkinliklerine davet etti.

TÜRKİYE'NİN DÖNEM BAŞKANLIĞI DÜNYA ULAŞTIRMA KORİDORLARININ YENİDEN TASARLANDIĞI SÜRECE DENK GELİYOR

Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) her yıl mayıs ayında dünya genelinden ulaştırma bakanlarını, sektör devlerini ve akademi dünyasını buluşturan, alanındaki en büyük küresel etkinlik olma özelliğini sürdürüyor.

Merkezi Paris’te bulunan ve ulaştırma politikaları konusunda dünyanın önde gelen düşünce kuruluşu olarak kabul edilen ITF’in en üst karar organı ise Ulaştırma Bakanları Konseyi.

Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen ve 80’den fazla ülkeden 1200’ün üzerinde üst düzey katılımcıyı bir araya getiren zirvede, küresel ulaştırma gündeminin geleceği masaya yatırılıyor.

Panel tartışmaları, stratejik çalışma grupları ve bakanların oturumlarıyla şekillenen bu organizasyonun liderliği Türkiye’ye geçiyor.

Türkiye’nin Mayıs 2027 ile Mayıs 2028 tarihlerini kapsayacak olan dönem başkanlığı, dünya ulaştırma koridorlarının yeniden tasarlandığı kritik bir sürece denk geliyor.

Bu süreçte Türkiye, tecrübe ve stratejik coğrafi avantajıyla ulaştırmanın geleceğine dair alınacak stratejik kararlarda en üst düzeyde oyun kurucu rolü üstlenecek.