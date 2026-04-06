Türkiye itiraz etti! Dijital platformlara ek maliyet kapıda: Vergisiz dönem bitiyor

Dünya Ticaret Örgütü’nün yıllardır yürürlükte olan dijital ürünlere gümrük vergisi uygulanmasını yasaklayan küresel düzenlemesi, taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca sona erdi. Kamerun’un Yaoundé kentinde düzenlenen toplantıda 160’tan fazla ülke, yasağın uzatılması konusunda anlaşamadı.

TALEBE KARŞI ÇIKILDI

ABD, dijital yayınlar ve indirmeler üzerinden vergi alınmasını engelleyen bu yasağın kalıcı hâle getirilmesini isterken, Türkiye ve Brezilya bu talebe karşı çıktı. Taraflar ise ortak bir noktada buluşamadı.



ESKİDEN MÜMKÜN DEĞİLDİ!

Eğer taraflar uzlaşmaya varamaz ve masadan karar yasağın kalkması yönünde çıkarsa gelecek süreçte dijital ürünlere ek olarak “gümrük vergisi” benzeri vergiler getirilebilir.

Önceden Türkiye'nin de dâhil olduğu bu uluslararası anlaşma gereği, dijital ürünlere gümrük vergisi veya benzeri vergiler getirmek mümkün değildi.

TÜRKİYE’DE ŞU AN DİJİTAL ÜRÜNLER NASIL VERGİLENDİRİLİYOR?

Ülkemizde dijital ürünler vergisiz değil. Şu anda mevcutta yürürlükte olan vergiler şu şekilde:

• %20 KDV → oyun, e-kitap, dijital abonelikler

• %7,5 Dijital Hizmet Vergisi (DHV) → Google, Apple, Netflix gibi büyük platformlara uygulanıyor

Gümrük veya bir başka vergi dijital ürünlere gelirse en çok etkilenme potansiyelini ise oyunlar taşıyor. Oyunlarda bulunan yüzde 20 KDV dâhil fiyat politikası, gelecekte ek dijital ithalat vergisi de eklendiğinde daha yüksek fiyatlarla karşılanmasına neden olabilir.



Aynı şekilde e-kitap, yazılım ve dijital aboneliklerde de mevcut DHV'nin yanı sıra getirilecek yeni vergi ile birlikte daha yüksek fiyatlarla karşılaşılacak.

