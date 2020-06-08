FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 'Yatırıma Destek' TL kredisi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 'Yatırıma Destek' TL kredisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 10 yıla kadar vadeli Yatırıma destek TL kredisini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği güncel politika faiz oranına endeksli, bugün itibarıyla yüzde 7,75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 'Yatırıma Destek' TL kredisi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı çerçevesinde 10 yıla kadar vadeli Yatırıma destek TL kredisini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirlediği güncel politika faiz oranına endeksli, bugün itibarıyla yüzde 7,75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre banka, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon Türk Lirası ile sınırlanan krediden, bu şekilde olabildiğince çok firmanın yararlanması hedefleniyor.

Merkez Bankası ile iş birliği içerisinde 10 yıla kadar vadeli "Yatırıma Destek" TL kredisi ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, istihdamı artıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları destekleyecek.

Yatırım Teşvik Belgesine sahip, kredinin amacına uygun ve öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olan kredi, döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı yatırımcıyı 10 yıla kadar vade ile TL güvencesinde ve sabit faizle koruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, dünyanın ve Türkiye'nin salgın sürecinden geçtiğini belirterek, bu tür olağanüstü durumlarda kalkınma bankacılığının önemini hatırlattı.

Ekonomiyi güçlendirmek üzere stratejileri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini aktaran Öztop, yeniden yapılandıkları 2019 yılında ekonomiye yeni kaynaklar kazandırdıklarını bildirdi.

Sürdürülebilirliği doğa, ekonomi ve toplumlar için vazgeçilmez bir değer olarak ele aldıklarını, bununla birlikte, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na bağlılıklarını koruduklarını belirten Öztop, şu bilgileri verdi:

"Yatırım bankacılığında yeni ürünlerimiz ve Türkiye Kalkınma Fonu ile reel sektörü daha güçlü destekleyeceğimiz finansal araçlar oluşturduk. 2020'ye istihdam, ithal ikamesi ve yerlileştirme yatırımları için sağladığımız kaynakları, tüm süreçlerini ve sonuçlarını bizzat takip edeceğimiz nitelikli yatırımlara yöneltmek üzere güçlü bir motivasyonla adım attık. Sağlam ve öngörülmeyen risklere dayanıklı ülke ekonomilerinin oluşumuna katkıda bulunan kalkınma bankacılığının değeri, içinde bulunduğumuz şu zor günlerde daha da belirgin hale geliyor.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak misyonumuzu, hepimizi derinden etkileyen bu süreçten toplumumuzun en az hasarla çıkması için sürdürülen topyekün mücadeleye de katkımızı Merkez Bankası'nın yeni kredi türünde iş birliği yaparak devam ettiriyoruz. 10 yıla kadar vadeli ‘Yatırıma Destek’ TL kredisiyle sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına da katkıda bulunacağız."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!
6 ay ödemesiz düşük faiz kredi müjdesi! İşte detaylar....6 ay ödemesiz düşük faiz kredi müjdesi! İşte detaylar....
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyorBakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Akaryakıta büyük zam yolda

Akaryakıta büyük zam yolda

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor

Dolar, haftaya nasıl başladı?

Dolar, haftaya nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haciz işlemleri başladı! Adınıza haciz olup olmadığını görmek için...

Haciz işlemleri başladı! Adınıza haciz olup olmadığını görmek için...

THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim

THY'den yüzde 40 indirim

Bakan Albayrak açıkladı! 400 milyon TL'lik yatırım desteği geliyor

Bakan Albayrak açıkladı! 400 milyon TL'lik yatırım desteği geliyor

6 ay ödemesiz düşük faiz kredi müjdesi! İşte detaylar....

6 ay ödemesiz düşük faiz kredi müjdesi! İşte detaylar....

Gram altın ne kadar oldu?

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Gazprom düşen gaz talebi ve fiyatları nedeniyle zorda

Gazprom düşen gaz talebi ve fiyatları nedeniyle zorda

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.