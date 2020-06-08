Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 'Yatırıma Destek' TL kredisi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı çerçevesinde 10 yıla kadar vadeli Yatırıma destek TL kredisini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirlediği güncel politika faiz oranına endeksli, bugün itibarıyla yüzde 7,75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre banka, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon Türk Lirası ile sınırlanan krediden, bu şekilde olabildiğince çok firmanın yararlanması hedefleniyor.

Merkez Bankası ile iş birliği içerisinde 10 yıla kadar vadeli "Yatırıma Destek" TL kredisi ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, istihdamı artıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları destekleyecek.

Yatırım Teşvik Belgesine sahip, kredinin amacına uygun ve öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olan kredi, döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı yatırımcıyı 10 yıla kadar vade ile TL güvencesinde ve sabit faizle koruyor.