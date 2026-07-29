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Türkiye, Kerkük'teki dev petrol sahalarına ortak oldu! TPAO'dan kritik hamle

Türkiye ile Irak arasında imzalanan enerji anlaşması kapsamında TPAO, Kerkük'teki stratejik petrol sahalarında yüzde 15 hisse aldı. Yaklaşık 3 milyar varillik rezervi kapsayan proje, enerji alanında "tarihi adım" olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, Kerkük'teki dev petrol sahalarına ortak oldu! TPAO'dan kritik hamle

Türkiye ile Irak arasında bir dizi anlaşma imzalanırken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Irak'ın Kerkük bölgesinde petrol üretimi yapan bazı sahalarda yüzde 15 hisse aldı.

Irak Başbakanı Ali el-Zaidi'nin dün Ankara'ya yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından iki ülke arasında ulaştırma dahil bazı anlaşmalar imzalanırken, TPAO da Kerkük'teki sahalarda İngiltere merkezli BP'nin yüzde 15 hissesini satın aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görüşmenin ardından dün akşam yaptığı basın açıklamasında, "Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı anlaşması dün itibarıyla sona erdi. Şimdi hedefimiz, en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji iş birliği anlaşması imzalanmasıdır. British Petroleum'un operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur" dedi.

Türkiye, Kerkük teki dev petrol sahalarına ortak oldu! TPAO dan kritik hamle 1

TPAO'NUN YENİ ORTAKLIĞI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO'nun BP ve ConocoPhillips ile ortak olacağını belirterek, "(Üç şirket ile) bir konsorsiyum oluşturulmuş olacak ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek, oradaki üretimi artırmak için birlikte çalışacak" dedi.

Açıklamaya göre TPAO yaptığı ortaklık ile Irak'ın başlıca petrol ve doğalgaz üreten bölgelerinden Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarında hissedar oldu.

Türkiye'nin artan enerji tüketimi doğrultusunda TPAO'nun yurt içi ve dışındaki petrol ve doğalgaz üretimini 2028 yılında günde 500 binvaril eşdeğeri seviyeye, daha sonra ise günde 1 milyon varile yükseltmesi hedefleniyor. Bayraktar, bu hedef doğrultusunda yeni anlaşmalar yapacaklarını ifade etti.

BP ANA ORTAK OLACAK

BP, TPAO'nun Kerkük'teki yeniden geliştirme projesine katılımını memnuniyetle karşıladığını açıkladı ve TPAO'nun yüzde 15 hisse satın alması için şartlar üzerinde anlaşıldığını belirtti.

BP açıklamasında, "Geliştirme ve üretim sözleşmesi 3 milyar varil petrol denkliğinde petrol ve doğalgaz üretiminin ilk aşamasını kapsıyor" denildi.

BP, işlemin tamamlanmasının ardından kendisinin çoğunluk hissedarı ve ana ortak olarak kalacağını da belirtti. (Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Irak Petrol
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