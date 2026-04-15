Türkiye, kira artışında Avrupa'da ilk sırada!

Avrupa genelinde konut kiralarındaki artış hız kazanırken Türkiye, kira artışında diğer ülkelerden belirgin biçimde ayrıştı.

Euronews’ün haberine göre 2025 verileri incelendiğinde Türkiye’de yıllık kira artışı yüzde 77,6 ile açık ara en yüksek oran olarak kaydedildi. Aynı listede ikinci sırada yer alan Karadağ’da ise kira artışı yüzde 18,5 seviyesinde kaldı.

Haberde, Avrupa Birliği’nde konut harcamalarının ortalama bir hanenin gelirinin yaklaşık beşte birini oluşturduğu belirtiliyor. Türkiye’de ise konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yüksek kredi faizleri ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar, ev sahibi olmayı güçleştirirken kiralık konut talebini artırıyor.

Knight Frank Avrupa Konut Araştırmaları Başkanı Kate Everett-Allen, Türkiye’deki kira artışının büyük ölçüde yüksek enflasyondan kaynaklandığını ifade ediyor.

Everett-Allen, mevcut koşulların kiralık piyasadaki baskıyı artırdığını ve ev sahibi olmanın giderek daha erişilemez hale geldiğini vurguluyor.

