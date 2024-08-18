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Türkiye listenin 1. sırasında yer aldı! En pahalısı burada

MynetX MynetX
18.08.2024 10:15
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1 Temmuz itibarıyla elektriğe yüzde 38; 1 Ağustos itibarıyla ise doğal gaza yüzde 38 zam gelmişti. Enerjiye gelen bu zamlar vatandaşın belinin bükerken Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), Haziran 2024 verilerine göre Türkiye enerji enflasyonunda listenin başını çekiyor.

Türkiye listenin 1. sırasında yer aldı! En pahalısı burada

Elektriğe 1 Temmuz'da yüzde 38; 1 Ağustos itibarıyla ise doğal gaza yüzde 38 zam gelmişti. Enerji piyasasına gelen bu zamlar ise vatandaşa yük olmaya devam ediyor. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD), Haziran 2024 verileri ise Türkiye'yi birinci sıraya çekti.

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Cumhuriyet'in aktardığına göre, OECD'in verileri sonucunda Türkiye, yüzde 89.8’lik enerji enflasyonu ile listenin ilk sırasında yer alıyor. Türkiye'nin ardından yüzde 18.3 ile Kolombiya geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 15.1 ile Belçika var.

Türkiye ile ikinci olan Kolombiya arasındaki 71,5'lik fark ise dikkat çekti.

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OECD'in verilerinde ise Avrupa ülkelerinin ortalaması yüzde 0.2 olduğu görüldü. Almanya, ABD, İtalya ve İngiltere’de ise oranlar eksiye düşüyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz elektrik
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