FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye, LNG için Exxon Mobil ile görüşüyor! Detaylar belli oldu, milyar dolarlık anlaşma

Türkiye, LNG için Exxon Mobil ile görüşüyor! Detaylar belli oldu, milyar dolarlık anlaşma

28.04.2024 18:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, LNG anlaşması için Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) enerji şirketi Exxon Mobil ile görüşüldüğünü açıkladı. Bakan Bayraktar, Exxon Mobil ile yaklaşık 1.1 milyar dolar tutarında 2.5 milyon ton LNG için görüşüldüğünü ifade etti. Açıklamasının devamında Bayraktar, Karadeniz'de petrol de aranacağını ifade etti.

Türkiye, LNG için Exxon Mobil ile görüşüyor! Detaylar belli oldu, milyar dolarlık anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Financial Times'a verdiği röportajda enerji tedarikinde tek bir kaynağa bağlı kalmadan yeni bir tedarik portföyünü oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

TUTAR 1.1 MİLYAR DOLAR

Bayraktar, ABD'nin enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1.1 milyar dolar tutarında 2.5 milyon ton LNG için görüşüldüğünü açıkladı. Bakan Bayraktar, röportajda Türkiye'nin, enerji bağımsızlığını artırmak için çeşitli adımlar attığını vurguladı. Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithal ettiğini kaydeden Bayraktar, tek bir tedarikçiye bağımlı kalmadan yeni bir tedarik portföyü oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bayraktar, bu kapsamda Exxon ile uzun vadeli bir anlaşma için görüştüklerini anlatarak bu LNG anlaşmasıyla Türkiye'nin yılda 2.5 milyon ton LNG sağlayacağını belirtti. Bakan Bayraktar, Exxon ile görüşmelerin tamamlanması halinde anlaşmanın 10 yıl sürebileceğini aktardı.

Türkiye'nin tedarik güvenliğini sağlamak için farklı kaynaklardan gaz alımı seçeneklerini değerlendirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Tedarik güvenliği için bir yerden gaz almamız gerekiyor. Bu Rusya olabilir, Azerbaycan olabilir, İran olabilir veya LNG seçenekleri olabilir. Rekabetçi bir noktadan değerlendirmemiz gerekiyor" diyerek en uygun seçeneklere yöneleceklerini söyledi.

"KARADENİZ'DE PETROL DE ARANACAK"

Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımında Rusya ile iş birliği halinde olduklarını anımsatarak Karadeniz'de benzer bir nükleer projeye Rusya'nın yanı sıra, Güney Kore'nin de ciddi bir ilgisi olduğuna değindi. Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz, Güneydoğu'da da petrol çıkarıp işlediğine vurgu yapan Bayraktar, bu yıl sonunda Karadeniz'de doğal gazın yanı sıra petrol aranacağını da aktardı. Bayraktar, yürütülen bu projelerin 'oyunun kurallarını değiştirecek bir potansiyele sahip' olduğunun altını çizdi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Şimşek 'İddialara yerinde yanıt' diyerek paylaştı! Verileri açıkladı Bakan Şimşek 'İddialara yerinde yanıt' diyerek paylaştı! Verileri açıkladı
3 çeşit yemek 10 TL! O şehirde 48 noktada hizmet veriyor, ilgi yoğun3 çeşit yemek 10 TL! O şehirde 48 noktada hizmet veriyor, ilgi yoğun
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Işıkhan'dan bir açıklama daha geldiAsgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Işıkhan'dan bir açıklama daha geldi
Anahtar Kelimeler:
exxon mobil alparslan bayraktar
En Çok Okunan Haberler
Paylaşımı gündem oldu! O öğretmen hakkında dikkat çeken iddia

Paylaşımı gündem oldu! O öğretmen hakkında dikkat çeken iddia

Süper Lig'e çıkma biletini alan ikinci takım Göztepe oldu!

Süper Lig'e çıkma biletini alan ikinci takım Göztepe oldu!

"Altın için beklenen müjde geldi!" diyerek duyurdu! "Makas kapanacak, daha ucuza alabileceğiz"

"Altın için beklenen müjde geldi!" diyerek duyurdu! "Makas kapanacak, daha ucuza alabileceğiz"

3 çeşit yemek 10 TL! O şehirde 48 noktada hizmet veriyor, ilgi yoğun

3 çeşit yemek 10 TL! O şehirde 48 noktada hizmet veriyor, ilgi yoğun

Yer: Antalya! Otelde konaklayan müşteri faturada 'milliyet farkı'nı görünce şaşkına döndü... Bakanlıktan açıklama gecikmedi

Yer: Antalya! Otelde konaklayan müşteri faturada 'milliyet farkı'nı görünce şaşkına döndü... Bakanlıktan açıklama gecikmedi

Emekli maaşını yükseltme yolları! SGK Uzmanı tablodaki ipucunu anlattı

Emekli maaşını yükseltme yolları! SGK Uzmanı tablodaki ipucunu anlattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.