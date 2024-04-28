Türkiye, LNG için Exxon Mobil ile görüşüyor! Detaylar belli oldu, milyar dolarlık anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Financial Times'a verdiği röportajda enerji tedarikinde tek bir kaynağa bağlı kalmadan yeni bir tedarik portföyünü oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

TUTAR 1.1 MİLYAR DOLAR

Bayraktar, ABD'nin enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1.1 milyar dolar tutarında 2.5 milyon ton LNG için görüşüldüğünü açıkladı. Bakan Bayraktar, röportajda Türkiye'nin, enerji bağımsızlığını artırmak için çeşitli adımlar attığını vurguladı. Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithal ettiğini kaydeden Bayraktar, tek bir tedarikçiye bağımlı kalmadan yeni bir tedarik portföyü oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bayraktar, bu kapsamda Exxon ile uzun vadeli bir anlaşma için görüştüklerini anlatarak bu LNG anlaşmasıyla Türkiye'nin yılda 2.5 milyon ton LNG sağlayacağını belirtti. Bakan Bayraktar, Exxon ile görüşmelerin tamamlanması halinde anlaşmanın 10 yıl sürebileceğini aktardı.

Türkiye'nin tedarik güvenliğini sağlamak için farklı kaynaklardan gaz alımı seçeneklerini değerlendirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Tedarik güvenliği için bir yerden gaz almamız gerekiyor. Bu Rusya olabilir, Azerbaycan olabilir, İran olabilir veya LNG seçenekleri olabilir. Rekabetçi bir noktadan değerlendirmemiz gerekiyor" diyerek en uygun seçeneklere yöneleceklerini söyledi.

"KARADENİZ'DE PETROL DE ARANACAK"

Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımında Rusya ile iş birliği halinde olduklarını anımsatarak Karadeniz'de benzer bir nükleer projeye Rusya'nın yanı sıra, Güney Kore'nin de ciddi bir ilgisi olduğuna değindi. Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz, Güneydoğu'da da petrol çıkarıp işlediğine vurgu yapan Bayraktar, bu yıl sonunda Karadeniz'de doğal gazın yanı sıra petrol aranacağını da aktardı. Bayraktar, yürütülen bu projelerin 'oyunun kurallarını değiştirecek bir potansiyele sahip' olduğunun altını çizdi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





