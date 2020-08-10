Türkiye mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2020'ye ait iş gücü istatistiklerini açıkladı. Söz konusu verilere göre, mayıs ayında işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde işsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 12,9 oldu.

İşsizlik oranı mayısta bir önceki aya göre de 0,1 puan arttı. Bu dönemde 15-24 yaş grubunda genç işsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 24,9 oldu. 15-64 yaş grubunda ise 0,1 puan artışla yüzde 13,2 olarak kayıtlara geçti.

İstihdam

İstihdam edilenlerin sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 4,7 puan azalarak yüzde 41,4 oldu.

Mayıs 2020'de istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 308 bin, sanayide 274 bin, inşaatta 206 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 622 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 55,6'sı hizmet, yüzde 20,4'ü sanayi, yüzde 18,8'i tarım ve yüzde 5,2'si inşaat sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılım

İş gücü mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 742 bin kişi azalarak 29 milyon 684 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı da 5,3 puanlık düşüşle yüzde 47,6'ya geriledi.