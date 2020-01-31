Türkiye Müteahhitler Birliğinden 2019 yılına ilişkin inşaat sektörü analizi:

Analizde, Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışına açıldıkları 1972'den 2019 yılı sonuna kadar 126 ülkede toplam 400,4 milyar dolarlık 10 bin 108 proje üstlendiği aktarılarak, "Sektör, 2019'da yurt dışında toplam tutarı 18 milyar dolar olan 438 proje üstlendi. Dünya ekonomisindeki dalgalanmalar ve Türkiye'nin bölgesinde yaşanan siyasi sıkıntıların etkisiyle yaşanan kayıplar sonucu yıllık 20 milyar dolar seviyesi aşılamamış ancak toplam proje sayısında 10 bin hedefi geçilmiştir." ifadelerine yer verildi.

- En fazla iş alımı Rusya'da

Yurt dışında üstlenilen projelerin ilk 5 sırasında konut, kara yolu-tünel-köprü, ticaret merkezleri, enerji santralleri ve hava limanları yapımının bulunduğuna işaret edilen analizde, geçen yıl sektörel dağılımda bazı projelerin paylarının yükselmesinin projelerin katma değerinin artmasına katkı sağladığı vurgulandı.

Analizde, geçen yıl en fazla iş alımının toplam 56 proje ve 6,1 milyar dolarlık büyüklükle Rusya'da olduğu, bu ülkeyi 1,2 milyar dolarla Katar'ın ve 1 milyar dolarla Kuveyt'in izlediği bildirildi.

Sektörün son yıllarda pazar çeşitliliğini artırmasının memnuniyet verici olduğu belirtilen analizde, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde proje üstlenmesi nedeniyle finansman sorununun sürdüğü ifade edildi.

Analizde, sektörde finansman sıkıntısı ve talep daralmasıyla oluşan arz-talep dengesizliğinin etkisinin geçen dönemde de devam ettiğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Faiz indirimleri ve ekonomik göstergelerde toparlanmanın başladığına yönelik işaretlerle, konut segmentinde ikinci el satışlarda bir kıpırdanma dikkati çekici. Krediye taleple yatırımların ve istihdamın artırılması konusunda sektörün desteklenmesi olumlu. Bu adımların, ekonomide belirsizliklerin giderilmesini ve öngörülebilirliğin artmasını sağlayacak politikalarla beslenmesine yönelik ihtiyaç sürüyor."