Türkiye ne kadar doğal gaz buldu? Türkiye'nin bulduğu doğal gaz ne kadar yapıyor?

2020 yılının Ağustos ayında ülkemizin Karadeniz bölgesinde çalışmalar gerçekleştiren milli Fatih sondaj gemisi ile, Sakarya Gaz Sahası'nda oldukça önemli miktarda bir doğal gaz rezervi keşfedilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşmasında açıklanacak yeni müjde vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, Erdoğan müjdeyi verdi ve ülkemizde gerçekleşen yeni bir doğal gaz rezervi keşfini duyurdu. Peki Türkiye ne kadar doğal gaz buldu?

TÜRKİYE NE KADAR DOĞAL GAZ BULDU? TÜRKİYE'NİN BULDUĞU DOĞAL GAZ NE KADAR YAPIYOR?

Geçtiğimiz sene 2020 yılında Karadeniz bölgesinde bulunmuş olan 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan çalışmalar devam ediyor. Önceden keşfedilen 405 milyar metreküp doğal gazın fiyatı yaklaşık olarak 85 milyar dolara yakın bir değere denk gelmekte. Yani 740,494,500,00 TL gibi bir meblağa denk geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 4 Haziran günü vatandaşların merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı, yapılan son doğal gaz keşiflerinin ardından Amasra-1 kuyusunda da 135 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi keşfi yapıldığını kamuoyuna duyurdu. Erdoğan Karadeniz'de bulunan toplam doğal gaz rezervinin bu keşif ile birlikte 540 milyar metreküplük değere ulaştığını da aktardı. 135 milyar metreküplük yeni keşif ise 28 milyar dolara yakın bir meblağa denk gelmekte.