FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin 5 limanı o listede! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyanın en fazla konteyner elleçlenen limanları listesindeki Türk limanı sayısının Aliağa ile birlikte 5'e ulaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Bu başarı, deniz ticaretindeki gücümüzü ve liman altyapımıza yaptığımız yatırımların karşılığını bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Türkiye'nin 5 limanı o listede! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İngiltere merkezli denizcilik yayın organı Lloyd's List tarafından yayımlanan listedeki Türk limanlarına ilişkin bilgi verdi. Geçen yıl yayımlanan listede 4 Türk limanının bulunduğunu belirten Uraloğlu, "2024 yılı konteyner elleçleme verilerine göre oluşturulan listeye Aliağa Limanı'nın da dahil olmasıyla Türk limanlarının sayısı 5'e yükseldi. Bu başarı, deniz ticaretindeki gücümüzü ve liman altyapımıza yaptığımız yatırımların karşılığını bir kez daha ortaya koydu" ifadesini kullandı.
Uraloğlu, Türkiye'nin dünya deniz ticaretindeki konumunu güçlendiren limanların sıralamasına da dikkati çekerek, bu yıl listede Ambarlı Limanı'nın 72, Kocaeli Limanı'nın 86, Tekirdağ Limanı'nın 94, Mersin Limanı'nın ise 98'inci sırada yer aldığını bildirdi.

ELLEÇMELERİN YÜZDE 84,1'İ 5 LİMANDAN

Aliağa Limanı'nın bu yıl ilk defa 91'inci sıradan listeye adını yazdırdığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Denizcilik Genel Müdürlüğü'müzün verilerine göre 2024 yılında ülkemiz limanlarında toplam 13,5 milyon TEU konteyner elleçlendi. Söz konusu 5 liman 11,4 milyon TEU ile 2024'te ülkemizdeki toplam konteyner elleçlemesinin yüzde 84,1'ini gerçekleştirdi. Listeye ilk defa giren Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sahasındaki konteyner elleçleme hacmi de önemli ölçüde arttı. Aliağa Bölge Liman Başkanlığı'nda 2023'te yaklaşık 1,6 milyon TEU olan konteyner elleçleme miktarı geçen yıl yüzde 33,6 artışla yaklaşık 2,1 milyon TEU'ya ulaştı."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en zengin isimleri belli olduDünyanın en zengin isimleri belli oldu
Citi'den Türkiye büyümesi değerlendirmesi!Citi'den Türkiye büyümesi değerlendirmesi!

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Evlilik yıl dönümü cehenneme döndü!

Evlilik yıl dönümü cehenneme döndü!

Artık e-Devlet'ten yapılabiliyor! Yeni uygulama başladı

Artık e-Devlet'ten yapılabiliyor! Yeni uygulama başladı

Grev kararı sonrası Bakan duyurdu: Bugün imzalanacak!

Grev kararı sonrası Bakan duyurdu: Bugün imzalanacak!

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Markayla davalık oldu

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Markayla davalık oldu

'Güzel paralar kazandırabilir' Gençlere o mesleği tavsiye etti!

'Güzel paralar kazandırabilir' Gençlere o mesleği tavsiye etti!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.