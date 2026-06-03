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Türkiye'nin 5G haritası netleşti: “81 ilin tamamını kapsadılar”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 5G kullanımına ilişkin son verileri açıkladı. 100 milyona yaklaşan GSM abonesi bulunduğunu belirten Uraloğlu, 5G abone sayısının 30 milyonu geçtiğini ve operatörlerin 81 ilin tamamında kapsama sağladığını söyledi.

Türkiye'nin 5G haritası netleşti: “81 ilin tamamını kapsadılar”
Şevket Taner Şahin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlara yönelik soruları yanıtlıyor, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok. İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava yolu trafiği açık" ifadelerini kullandı.

MODERN HİCAZ DEMİR YOLU

Bakan Uraloğlu, Modern Hicaz Demir Yolu hakkında yaptığı açıklamada da “Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

ETİMESGUT'TAKİ ASKERİ HAVALİMANI

Bakan Uraloğlu, "Etimesgut'taki askeri havalimanını modern terminaliyle sil baştan yapıyoruz, 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızla açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Türkiye nin 5G haritası netleşti: “81 ilin tamamını kapsadılar” 1

5G’DE SON DURUMU AÇIKLADI

5G hizmetinin Türkiye genelindeki son durumuyla ilgili de bilgi veren Uraloğlu “100 milyona yakın GSM abonemiz var. Bugünlerde 5G'de 30 milyonu geçtiğimizi söyleyebilirim. Operatörler 81 ilin tamamını ve ilçelerin de büyük çoğunluğunu kapsadılar” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
5G ulaştırma bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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