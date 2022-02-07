Türkiye'nin altın ihracatında büyük düşüş!

Türkiye'nin 2022 yılı Ocak ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,8 düşüşle 3 bin 577 kg oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalat 11 bin 464 kg seviyesinde bulunuyordu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 30 bin 599 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 46 bin 203 kg olmuştu.

MÜCEVHER İHRACATINDA ARTIŞ

Öte yandan Mücevher İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamada ise, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılını aynı ayına göre yüzde 8,4 artışla 359 milyon 438 bin 584 dolar mücevher ihracatı gerçekleştirildi.

Ürün gruplarına bakıldığında Ocak ayında en çok “Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası” ihraç edilirken bu ürün grubunu “İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın” grubu takip etti.



