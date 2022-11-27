"Türkiye'nin birçok bölgesinden daha ucuza..." Bu ilçede 1 Aralık'tan itibaren ekmek 2,5 TL! Belediye başkanı duyurdu

Artan maliyetler ve ekmek fiyatları vatandaşların gündeminin en önemli maddelerinden bir tanesi olmaya devam ediyor. Bu nedenle sofraların vazgeçilmezi olan ekmeğin fiyatıyla alakalı gelişmeler de takip ediliyor. Son olarak, birçok bölgede artan maliyetler nedeni ile yükselen ekmek fiyatlarının önüne Pertek ilçesinde de geçildi.

EKMEK, 1 ARALIK'TAN İTİBAREN 2,5 LİRA OLACAK

Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, ilçede 1 Aralık'tan itibaren halk ekmek fiyatının 2 buçuk lira olacağını duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN BİRÇOK BÖLGESİNDEN DAHA UCUZA..."

İlçelerinde Türkiye’nin birçok bölgesinden daha ucuza, ekmeği vatandaşlarla buluşturacaklarını ifade eden Alan, ’’Pertek ilçemizde bir ilki gerçekleştirdiğimiz Halk Ekmek hizmetimizde 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren ekmek fiyatımız 2 buçuk lira olarak güncellenecektir. Zor günleri hep birlikte atlatacağız’’ dedi. (İHA)