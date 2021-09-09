Türkiye'nin dev kargo şirketi Dubai'ye satılıyor

Abu Dabi'nin kamu yatırımlarını yöneten ADQ'nun hissedar olduğu Aramex yürüttüğü satın alma görüşmelerine ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, müzakerelerin ileri seviyede olduğunu belirtirken, kaynaklardan biri olası anlaşmanın büyüklüğünün 500 milyon dolar seviyesine kadar çıkabileceğini söyledi.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aralarındaki siyasi görüş farklılıkları halen çok derin olsa da Orta Doğu boyunca uzanan ideolojik anlaşmazlığı çözmeye çalışmak yerine ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya

odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu.

Konuya yakın bir kaynak görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylerken bir diğer kaynak MNG Kargo'nun Aramex ile "due diligence" aşamasında olduğunu ifade etti.

ARAMEX AÇIKLAMA YAPMADI

Aramex ve MNG Kargo konu ile ilgili sorulara cevap vermedi.

Geçen sene %22.25'i ADQ tarafından satın alınan Aramex bu hafta koronavirüs salgını sonrasında ulaşım ve lojistik sektöründeki büyümeyi yakalamak için temel iş kolunda bölünmeye gittiğini açıklamıştı.

Yeniden yapılanma sonrasında şirket yeni bir bölgesel yapı oluşturmuş ve uluslararası büyüme, birleşme ve satın alma planlarını yönetmesi için stratejilerden sorumlu bir üst yönetici atamıştı.

2003'te kurulan MNG Kargo'nun ise 850'den fazla şubesi ve 11,000'den fazla çalışanı bulunuyor. Girişim sermayesi şirketi Turkven ve Sancak ailesi 2017 yılında MNG Kargo'nun satın almıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Sheikh Tahnoun bin Zayed al-Nahyan geçen hafta ekonomik işbirliği ve BAE'nin Türkiye'deki yatırımlarını görüşmek üzere bir görüşme gerçekleştirmişlerdi.

Tahnoun'un yönetim kurulu başkanı olduğu International Holding geçen ay Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'de sağlık, sanayi ve gıda işleme gibi sektörlerde

yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söylemişti.

Ulaşım, sağlık ve enerji sektörülerindeki ticaret ve yatırım olanaklarını işaret eden Bir BAE yetkilisi de Reuters'a yaptığı açıklamada "BAE iki ülke arasındaki bağları güçlendirmenin yollarını aramakla ilgileniyor" demişti.

Kaynak: Reuters



