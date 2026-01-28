FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin dev tatil platformu Tatil Sepeti satıldı! KAP'a açıklama yapıldı

Tera Yatırım Teknoloji Holding, Turizm sektörünün köklü oyuncularından Tatil Sepeti'ni satın alma sürecinin başarıyla tamamladı. Tera Yatırım Holding’in yüzde 100 bağlı ortaklığı Tera Turizm, Tatilsepeti.com’un sahibi DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin tamamını 70 milyon Euro bedelle satın aldı.

Türkiye'nin dev tatil platformu Tatil Sepeti satıldı! KAP'a açıklama yapıldı
Cansu Akalp

Türkiye’nin önemli çevrim içi seyahat platformları arasında yer alan Tatilsepeti.com, el değiştirdi. Tera Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren Tera Turizm ve Ticaret A.Ş., DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin tamamını satın alarak Tatilsepeti.com’un yeni sahibi oldu. Bu hamleyle birlikte platform, tümüyle Tera Yatırım Holding bünyesine geçmiş oldu.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI!

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, satın alma sürecine ilişkin yönetim kurulu kararı 14 Ekim 2025 tarihinde alındı. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayladığı işlem kapsamında, Tera Turizm ile satıcılar arasında 17 Kasım 2025’te Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandı.

Türkiye nin dev tatil platformu Tatil Sepeti satıldı! KAP a açıklama yapıldı 1

Gerekli izin ve onayların tamamlanmasının ardından satın alma işlemi, 27 Ocak 2026 itibarıyla resmen sonuçlandı. Peşin ödeme yöntemiyle gerçekleştirilen işlemde, beher pay için 3,37 Euro ödendi. Toplam satın alma bedeli ise 70 milyon Euro olarak açıklandı.

ŞİRKETİN TAMAMI TERA YATIRIM HOLDİNG BÜNYESİNE GEÇTİ!

DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin 20 milyon 745 bin TL olduğu belirtilirken, şirketin tamamı bu işlemle birlikte dolaylı olarak Tera Yatırım Holding bünyesine geçmiş oldu. Tatilsepeti.com, seyahat acenteliği ve çevrim içi seyahat platformu alanında faaliyet gösteriyor.

Şirkete ilişkin değerleme raporu DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanırken, Tatilsepeti.com için 71,5 milyon euro ile 86,7 milyon euro arasında bir değer aralığı belirlendi. Satın alma işleminin, bu değerleme aralığının altında bir bedelle tamamlandığı kaydedildi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem''Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'
Tanıdık olmayan giremiyor! Ünlü hamburgerciye Bakanlık incelemesiTanıdık olmayan giremiyor! Ünlü hamburgerciye Bakanlık incelemesi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tatil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.