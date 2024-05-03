Türkiye'nin dış ticaret açığında artış

Nisan ayında dış ticaret açığı artışa geçti. Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı bir değişimle 19,3 milyar dolar oldu. Buna karşın ithalat aynı dönemde yüzde 4,2 artışla 29,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bu verilerin ardından dış ticaret açığı yüzde 13,3 artışla 9,9 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2,7 puan azalışla yüzde 66,1 olarak gerçekleşti.

4 AYLIK AÇIK 30,2 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

2024 yılının ilk dört ayında ihracat, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 oranında artışla 82,9 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde ithalat ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında azalışla, 113,1 milyar dolara geriledi.

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı 43,5 milyar dolar iken, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 30,5 azalarak 30,2 milyar dolara geriledi.

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65 iken, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 73,3’e yükseldi.

2024 yılının Nisan ayında yıllıklandırılmış ihracat 257,6 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış ithalat 350,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu verilerle birlikte yıllıklandırılmış dış ticaret açığı da Nisan'da 93 milyar dolara geriledi.

OVP'de 2024 yılının sonunda ihracatın 267 milyar dolar, ithalatın ise 372,8 milyar dolar olması öngörülüyor.





