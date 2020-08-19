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'Türkiye'nin doğusunu batısına bağlayacağız'

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2020 17:50 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Ankara'nın, Mersin, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yolla bağlanacağını bildirdi.

'Türkiye'nin doğusunu batısına bağlayacağız'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nda devam eden çalışmaları havadan inceledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla Ankara'nın, Mersin, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yolla bağlanacağını belirterek, "Yolun tamamı bittiğinde ise Edirne'den yola çıkan vatandaşımız İstanbul üzerinden kesintisiz bir şekilde Mersin ve Şanlıurfa'ya gidecek." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, hükümet olarak ulaştırma altyapısına büyük önem verdiklerini, yüksek hızlı demir yollarından havalimanlarına kadar tüm ulaşım altyapısının 18 yılda büyük değişim gösterdiğini belirtti.

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YOLUN BAZI KESİMLERİ AĞUSTOS SONUNDA HİZMETE AÇIKLACAK

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu kavşağı 1. kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan-Gölcük kavşakları 3. kesimini bu ayın sonunda hizmete açacaklarını bildiren Karaismailoğlu, "Bugün, açılışa hazır hale gelen otoyolumuzun havadan son incelemesini yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Ankara-Niğde Otoyolu projesinin 1,2 milyar avroluk yatırım tutarıyla hayata geçirildiği bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki bu otoyol ile Ankara, Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yolla bağlanmış olacak. Proje ile 12 kavşak, yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda 5 viyadük, 49 köprü ve 75 üst geçidi tamamlamış olacağız."

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'TÜRKİYE'NİN DOĞUSUNU BATISINA BAĞLAYACAĞIZ'

Karaismailoğlu, proje alanını helikopterle incelemesinin ardından ana şantiye ve kontrol merkezini de ziyaret etti.

Otoyolun açılmasıyla Edirne ile Şanlıurfa arasında kesintisiz kara yolu bağlantısının sağlanacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Bu otoyolla Türkiye'nin doğusunu batısına bağlamış olacağız. Edirne ve İstanbul, Ankara ve hatta Kırşehir, Şanlıurfa ile kesintisiz otoyolla bağlanmış olacak. Ayrıca Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı konforlu hale getireceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, otoyolla Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, uluslararası öneme sahip bir ulaşım ağını hizmete sunacaklarını kaydetti.

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