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Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125 bin 598 megavata çıktı

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, mayıs ayı sonu itibarıyla 125 bin 598 megavata yükseldi.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125 bin 598 megavata çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, 2026’nın Mayıs ayında yükselişini sürdürerek 125 bin 598 megavata yükseldi. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,6’sına karşılık gelen 78 bin 561 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı yüzde 71,8 oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 26 bin 899 megavat ile güneşin payı yüzde 21,4’e çıktı. 15 bin 122 megavata ulaşan rüzgarın payı da yüzde 12 olarak kaydedildi. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise mayısta yüzde 33,4’lük pay ile 42 bin 21 megavata yükselmiş oldu. Böylece toplam kurulu gücün 3’te 1’inden fazlası sadece rüzgar ve güneşten oluştu.

'ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ GERİDE BIRAKTIK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Yenilenebilir Enerji Günü vesilesi ile sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin enerjisini yenilenebilir kaynaklarımızla yükseltmeye devam ediyoruz. Toplam elektrik kurulu gücümüz 125 bin 598 megavata ulaşırken bunun 78 bin 561 megavatlık büyük kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarımız oluşturuyor. Sadece rüzgar ve güneşte 42 bin megavatı aşarak önemli bir eşiği geride bıraktık. Böylece toplam kurulu gücümüzün üçte birinden fazlasını bu iki kaynaktan sağlıyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak ve enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak için yerli ve temiz kaynaklarımıza yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Türkiye nin elektrik kurulu gücü 125 bin 598 megavata çıktı 1

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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