Türkiye'nin en akıllı otoyolu bugün açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı ve Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz hizmet sunacak Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye’nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Olay Algılama Sistemi’nin otoyol üzerinde bulunan kameralara entegre edilmesiyle, otoyolda oluşan tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücülere uyarılar yapılacak.

SEYAHAT SÜRESİ YAKLAŞIK 2 SAAT AZALACAK

Karaismailoğlu, Ankara-Niğde arasında mevcut yolla 4 saat 14 dakika süren seyahat süresinin açılışı yapılacak otoyol ile 2 saat 22 dakikaya ineceğini belirterek, otoyol sayesinde 36 milyon 220 bin kişi/saatlik zaman tasarrufu sağlanacağını ve bu zamanın ülke ekonomisine her yıl 885 milyon liralık katkı olarak yansıyacağını kaydetti.

Proje sayesinde yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu elde edileceğini de belirten Karaismailoğlu, "Yatırımla her yıl ülkemiz 1 milyar 628 milyon liralık katkı sağlayacak. Otoyolumuz sayesinde havamız daha temiz olacak, karbon salınımı da yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak." değerlendirmesinde bulundu.