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Türkiye'nin en büyük 24 . sanayi kuruluşundan ses getirecek karar: Emekli olanların yerine çocukları geçebilecek

08.11.2023 19:12 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR)'den çok konuşulacak bir karar geldi. Fabrikadan yapılan açıklamada emekli olmayı hak eden işçilerin yerine uygunluk şartlarını taşıyan çocuklarının işe alınacağı bildirdi.

Türkiye'nin en büyük 24 . sanayi kuruluşundan ses getirecek karar: Emekli olanların yerine çocukları geçebilecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları aldığı kararla hem işçilerini sevindirdi hem de ses getirecek bir düzenlemeye imza atmış oldu. Fabrikadan emekli olmak isteyenler çocuklarını kendi yerine işe aldırabilecek.

300 İŞÇİ ALINDI

Fabrikadan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KARDEMİR'e 600 işçi alınacağını açıklamasının ardından ilk etapta 300 işçi alımının gerçekleştirildiği belirtildi.

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EMEKLİLİĞE TEŞVİK İÇİN YAPILACAK

İkinci etap çalışmalarının başladığı ve bu kapsamda emekli işçilerin yerine şartları uygun çocuklarının işe alınacağı aktarılan açıklamada, "Emekliliğe Teşvik Uygulaması" kapsamında emekli olacak işçilerin İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurularının ardından şartları uygun adayların süreçlerinin en yakın zamanda başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda ilk etap alımının ardından ikinci etabı da gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın şirketimize verdiği değerin farkında olarak adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. KARDEMİR kaliteli insan kaynağını artırarak gelişmeye devam etmek kararlılığında yoluna devam edecektir. Yapacağımız bu alımlarla insan kaynağı ağımızın genişleyeceğine ve yeni arkadaşlarımızın şirketimize katkı sağlayacağına inancım tamdır. Şirketimize yıllarca katkı ve emek veren emekli olacak işçilerimize teşekkür eder, hayatlarında başarılar dilerim." (AA)

Canlı Borsa


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Anahtar Kelimeler:
KARDEMİR emeklilik

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